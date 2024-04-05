Ένας 41χρονος Αφροαμερικανός που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον φόνο δύο ανθρώπων το 2002 εκτελέστηκε χθες Πέμπτη στην Οκλαχόμα, ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές αυτής της πολιτείας στις νότιες ΗΠΑ.

Ο Μάικλ Σμιθ εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης (18:00 ώρα Ελλάδας) σε φυλακή της πόλης ΜακΆλεστερ.

Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση που πραγματοποιείται στην Οκλαχόμα φέτος και την τέταρτη στις ΗΠΑ.

Ο Μάικλ Σμιθ καταδικάστηκε σε θάνατο το 2003 για τους φόνους της Τζάνετ Μουρ και του Σάραθ Μπάμπου Πουλούρου στις 22 Φεβρουαρίου 2002 στην Οκλαχόμα Σίτι.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αναζητούσε τον γιο της Τζάνετ Μουρ καθώς πίστευε ότι τον είχε καταδώσει στην αστυνομία. Ο γιος της δεν βρισκόταν στο σπίτι κι έτσι ο Σμιθ σκότωσε τη Τζάνετ Μουρ. Στη συνέχεια επιτέθηκε εναντίον του Σάραθ Μπάμπου Πουλούρου επειδή είχε μιλήσει σε δημοσιογράφους για την εγκληματική οργάνωση που είχε ο Σμιθ.

Ο 41χρονος είχε ομολογήσει τους φόνους κατά την ανάκρισή του από την αστυνομία, ενώ καταζητούνταν και για μία ακόμη ανθρωποκτονία για την οποία όμως δήλωσε αθώος.

Είναι ο δωδέκατος άνθρωπος που εκτελείται στην Οκλαχόμα αφότου η πολιτεία ήρε το 2021 το μορατόριουμ που είχε επιβάλει έπειτα από δύο αποτυχημένες εκτελέσεις το 2014 και το 2015.

Το 2014 ένας θανατοποινίτης σφάδαζε επί 43 λεπτά από τον πόνο προτού πεθάνει από ανακοπή καρδιάς.

Το επόμενο έτος ένας άλλος θανατοποινίτης που τελικά δεν εκτελέστηκε δήλωσε ότι όταν του έγινε η θανατηφόρα ένεση «ένιωσε σαν να του βάζουν οξύ» και «το κορμί μου να φλέγεται».

Συνολικά το 2023 πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ 24 εκτελέσεις, όλες με θανατηφόρα ένεση.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Έξι άλλες –Αριζόνα, Οχάιο, Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια και Τενεσί—έχουν επιβάλει μορατόριουμ.

