Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Προσβλέπουμε σε γρήγορη και θετική ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

«Χαιρετίζουμε την απόφαση του προέδρου Ερντογάν να μεταφέρει τα ενταξιακά πρωτόκολλα της Σουηδίας στο Κοινοβούλιο για επικύρωση», σημειώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Απαντώντας σε ερώτηση της ιστοσελίδας Hellas Journal για τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, ο οποίος υποστήριξε ότι η επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να γίνει συγχρόνως με την έγκριση της πώλησης των μαχητικών F-16, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου σημείωσε ότι οι ΗΠΑ προσβλέπουν «σε μια γρήγορη και θετική ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας (ένταξη της Σουηδίας). Το ΝΑΤΟ είναι πιο σημαντικό από ποτέ».

Τέλος, υπενθύμισε ότι ο Τζο Μπάιντεν έχει ξεκαθαρίσει εδώ και αρκετό καιρό ότι υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό του στόλου των F-16 της Τουρκίας.

Πηγή: skai.gr

