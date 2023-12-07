Μια αδιαθεσία ένιωσε κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδιδόταν ζωντανά η δήμαρχος του Μόντρεαλ, Βαλερί Πλαντ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, και ενώ μιλούσε ξαφνικά σταμάτησε λόγω μιας ξαφνικής ζάλης που ένιωσε και κάθισε για μερικά λεπτά στο έδαφος, ώστε να συνέλθει, ενώ οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Κοντά της έσπευσε και το ιατρικό προσωπικό που βρισκόταν στην αίθουσα εκείνμη την στγμή.

Το BBC μετέδωσε στη συνέχεια ότι η αδιαθεσία της δεν ήταν κάτι σοβαρό και η δήμαρχος είναι καλά στην υγεία της.

Πηγή: skai.gr

