Διπλωματικές τριβές Ρώμης – Βερολίνου για ένα σπουδαίο πολιτιστικό θησαυρό; Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας απέρριψε αίτημα της Γερμανικής Κρατικής Συλλογής Αρχαιοτήτων στο Μόναχο να επιστρέψει ένα ρωμαϊκό άγαλμα που ενσάρκωνε για τον Χίτλερ την «Άρια αισθητική», αποκαλώντας το εθνικό θησαυρό.

Ο «Δισκοβόλος της Παλομπάρα» είναι ένα ρωμαϊκό αντίγραφο του 2ου αιώνα μ.Χ του φημισμένου ελληνικού χάλκινου πρωτοτύπου του γλύπτη Μύρωνα που έχει χαθεί. Όπως αναφέρει το AP, o Αδόλφος Χίτλερ είχε αγοράσει το ρωμαϊκό αντίγραφο από τον ιδιώτη Ιταλό ιδιοκτήτη του το 1938 υπό την πίεση του Ιταλού δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι και ενάντια στις επιθυμίες του υπουργού Παιδείας και αξιωματούχων αρμόδιων για τον ιταλικό πολιτισμό. Το άγαλμα, που ανακαλύφθηκε στη ρωμαϊκή βίλα Παλομπάρα το 1781, επιστράφηκε στην Ιταλία το 1948 ως μέρος έργων που αποκτήθηκαν παράνομα από τους Ναζί.

Η διαφωνία ανέκυψε όταν ο διευθυντής του Εθνικού Ρωμαϊκού Μουσείου ζήτησε να επιστραφεί η μαρμάρινη βάση του αγάλματος του 17ου αιώνα από την κρατική συλλογή αρχαιοτήτων Antikensammlungen. Αντίθετα, το γερμανικό μουσείο ζήτησε την επιστροφή του Δισκοβόλου, λέγοντας ότι είχε μεταφερθεί παράνομα στην Ιταλία το 1948, ανέφερε την Παρασκευή η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Τζενάρο Σαντζουλιάνο, εξέφρασε αμφιβολίες ότι η Γερμανίδα υπουργός Πολιτισμού, Κλαούντια Ροθ, γνώριζε το αίτημα του κρατιδίου της Βαυαρίας.

«Έκανα ένα αστείο - θα πρέπει να περάσουν πάνω από πτώμα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός στην ιταλική κρατική τηλεόραση RAI το βράδυ του Σαββάτου. Στα σχόλιά του, επέκρινε το γερμανικό αίτημα για επιστροφή του ως «απαράδεκτο».

«Αυτό το έργο αποκτήθηκε με δόλο από τους Ναζί και είναι μέρος της εθνικής μας κληρονομιάς», ξεκαθάρισε ο Σαντζουλιάν στη RAI. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η βάση του θα επιστραφεί στην Ιταλία.



