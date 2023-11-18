Λογαριασμός
Αρμενία - Αζερμπαϊτζάν: Συμφωνία επί των βασικών αρχών μιας ειρηνευτικής συμφωνίας

O Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν δήλωσε ότι υπήρξε κάποια πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για μία συμφωνίας ειρήνευσης

Πασινιαν

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν συμφώνησαν στις βασικές αρχές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε σήμερα ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι δύο χώρες βρίσκονται σε αντιπαράθεση εδώ και δεκαετίες, κυρίως για την αποσχισμένη από το Αζερμπαϊτζάν περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, την οποία, οι δυνάμεις του Μπακού ανακατέλαβαν τον Σεπτέμβριο, προκαλώντας τη μαζική έξοδο των Αρμενίων.

Ωστόσο, ο Πασινιάν δήλωσε ότι υπήρξε κάποια πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για μία συμφωνίας ειρήνευσης, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος παρατήρησε πως οι δύο χώρες, παλεύουν ακόμη να συμφωνήσουν σε μερικά πράγματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

