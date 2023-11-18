Ο Σολτς καλεί τον Πούτιν να αποσύρει τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις από την Ουκρανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς κάλεσε σήμερα τον Ρώσο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να κάνει το πρώτο βήμα για μία ειρηνική επίλυση της πολεμικής σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Πρέπει να αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις του», δήλωσε ο Σολτς στη διάρκεια μιας επίσκεψής του στην πόλη Nuthetal στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν κατά την τρέχουσα περίοδο, ενδείξεις ότι αυτό συμβαίνει, απάντησε ο ίδιος, σε μία ερώτηση για την πιθανότητα διεξαγωγής ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο Πούτιν δεν πρέπει να επιτύχει τον στόχο του για την κατάληψη εδαφών μιας γειτονικής χώρας με τη χρήση στρατιωτικών μέσων, τόνισε ο Σολτς.

Ο καγκελάριος για μία ακόμη φορά, διαβεβαίωσε την Ουκρανία, για τη βοήθεια της Γερμανίας στην άμυνά της κατά της ρωσικής εισβολής, για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

