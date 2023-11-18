Το πρώτο αεροπλάνο που μετέφερε 15 άτομα από τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών που χρειάζονται κατεπέιγουσαν ιατρική βοήθεια και των οικογενειών τους, έφτασε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας WAM.

Η πτήση είναι μέρος της πρωτοβουλίας του προέδρου των ΗΑΕ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, να παράσχει ιατρική περίθαλψη σε νοσοκομεία των ΗΑΕ σε 1.000 παιδιά συνοδευόμενα από τις οικογένειές τους από τη Λωρίδα της Γάζας.

Το αεροπλάνο έφυγε από το διεθνές αεροδρόμιο El Arish στην Αίγυπτο και έφτασε στο Άμπου Ντάμπι μεταφέροντας παιδιά με επείγουσες ιατρικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών τραυματισμών, εγκαυμάτων και ασθενών με καρκίνο, σύμφωνα με το WAM.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

