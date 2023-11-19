Ο ουκρανικός στρατός απώθησε τις ρωσικές δυνάμεις σε βάθος «3 ως 8 χιλιομέτρων» στην όχθη του Δνείπερου

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι απώθησε τις ρωσικές δυνάμεις σε βάθος "3 ως 8 χιλιομέτρων" στην όχθη του Δνείπερου που τελεί υπό ρωσική κατοχή, δίνοντας μια πρώτη εκτίμηση σε αριθμούς για την προέλαση των ουκρανικών στρατευμάτων σε αυτήν την ζώνη έπειτα από μήνες αντεπίθεσης χωρίς μεγάλα κέρδη.

"Οι προκαταρκτικοί αριθμοί κυμαίνονται από 3 ως 8 χιλιόμετρα" λόγω γεωγραφικών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων της αριστερής όχθης του Δνείπερου, δήλωσε η εκπρόσωπος του στρατού Ναταλία Γκουμένιουκ στην ουκρανική τηλεόραση.

Αν επιβεβαιωθεί η προέλαση αυτή, θα είναι η μεγαλύτερη προώθηση του ουκρανικού στρατού απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις για μήνες.

Η εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε ωστόσο αν οι ουκρανικές δυνάμεις ελέγχουν πλήρως την ζώνη αυτή της περιφέρειας της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, ή αν ο ρωσικός στρατός αποσύρθηκε από αυτές καθώς βρισκόταν αντιμέτωπος με τις επιθέσεις των δυνάμεων του Κιέβου.

"Ο εχθρός συνεχίζει να ρίχνει πυρά πυροβολικού στην δεξιά όχθη", συνέχισε η εκπρόσωπος, υπολογίζοντας τον αριθμό των Ρώσων στρατιωτών που βρίσκονται στη ζώνη αυτή σε "αρκετές δεκάδες χιλιάδες".

"Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε", συμπλήρωσε.

Η αντεπίθεση που εξαπέλυσε τον Ιούνιο το Κίεβο στις ρωσικές δυνάμεις δεν στέφθηκε με επιτυχία, καθώς επέτρεψε στον ουκρανικό στρατό να θέσει ξανά υπό τον έλεγχό του μόνον λίγα χωριά στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η πιο πρόσφατη σημαντική επιτυχία που ανακοίνωσε η Ουκρανία όσον αφορά την αντεπίθεσή της ήταν η ανακατάληψη του χωριού Ρομπότινε τον Αύγουστο, στη νότια περιοχή της Ζαπορίζια.

Το AFP δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τους ισχυρισμούς των εμπλεκόμενων πλευρών στην σύγκρουση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

