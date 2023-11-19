O πρωθυπουργός του Κατάρ Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι δήλωσε σήμερα ότι ενισχύεται η πεποίθησή του, σχετικά με την επίτευξη μιας συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, προσθέτοντας ότι οι προκλήσεις που παραμένουν είναι “πολύ μικρές”.

«Οι προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη μία συμφωνία είναι κυρίως πρακτικές και διαχειριστικές», δήλωσε ο Σεΐχης Μοχάμεντ στη διάρκεια μιας κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ σε Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ στη Ντόχα.

Το Κατάρ αποτελεί το βασικό διαπραγματευτή μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την επίτευξη εκεχειρίας και την κατάπαυση τουτ πυρός.

Μπορέλ: Οι αποφάσεις του ΟΗΕ πρέπει να τηρούνται

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ σε Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε με τη σειρά του σήμερα στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που είχε με τον Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι ότι η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για ανθρωπιστικές παύσεις στη Γάζα, θα πρέπει να εφαρμοστεί.

«Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν είναι απλά λέξεις… Πρέπει να εφαρμόζονται», δήλωσε ο Μπορέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

