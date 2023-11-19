Αργεντινή: Στις κάλπες προσέρχονται οι πολίτες για τον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών

Περίπου 35 εκατομμύρια ψηφοφόροι στην Αργεντινή προσέρχονται σήμερα στις κάλπες στον δεύτερο γύρο των εκλογών για την ανάδειξη του νέου προέδρου τους.

Εν μέσω σοβαρής οικονομικής κρίσης, η αναμέτρηση ανάμεσα στον κεντροαριστερό υπουργό Οικονομίας Σέρχιο Μάσα της περονιστικής κυβέρνησης και τον φιλελεύθερο "αντισυστημικό" Χαβιέρ Μιλέι, αναγγέλλεται πολύ αμφίρροπη βάσει των τελευταίων δημοσκοπήσεων.

Η ψήφος είναι υποχρεωτική στην Αργεντινή.

Τα εκλογικά τμήματα θα ανοίξουν στις 08:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδος) και θα κλείσουν στις 18:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδος).

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο αυτοαποκαλούμενος "αναρχο-καπιταλιστής" Μιλέι υπόσχεται ριζική αλλαγή. Θέλει να εισαγάγει το δολάριο ΗΠΑ ως νόμιμο χρήμα, να καταργήσει την κεντρική τράπεζα και πολλά υπουργεία και να περικόψει ριζικά τις κοινωνικές δαπάνες.

"Κανένας τόσο εξτρεμιστής στα οικονομικά ζητήματα δεν έχει εκλεγεί πρόεδρος χώρας της Νότιας Αμερικής", δήλωσε ο οικονομολόγος Μαρκ Γουάισμπροτ του ερευνητικού ινστιτούτου των ΗΠΑ Center for Economic and Policy Research.

"Οι εξτρεμιστικές του απόψεις και αξίες ξεπερνούν κατά πολύ την μακροοικονομική πολιτική --μετά δυσκολίας αναγνωρίζει οποιονδήποτε θεμιτό ρόλο για την κυβέρνηση σε ορισμένες από τις πιο σημαντικές πολιτικές, τις οποίες οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν απαραίτητες για μια δημοκρατική, ανθρώπινη και σταθερή κοινωνία", σημείωσε ο Γουάισμπροτ.

Το ριζοσπαστικό πρόγραμμα του Μιλέι είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στους νεαρούς ψηφοφόρους. Πολλοί από αυτούς έχουν γνωρίσει στη ζωή τους μόνον μια συνεχή κατάσταση κρίσης, είναι απογοητευμένοι με το πολιτικό κατεστημένο και θέλουν μια νέα αρχή.

Ο κυβερνητικός υποψήφιος Μάσα από την άλλη πλευρά είναι πιθανό να συνεχίσει την τρέχουσα πολιτική μαζικών κρατικών παρεμβάσεων στην οικονομία και εκτεταμένων κοινωνικών προγραμμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

