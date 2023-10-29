Το τελευταίο εικοσιτετράωρο έφτασαν στην Λαμπεντούζα συνολικά 593 μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι επέβαιναν σε 12 πλεούμενα. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, προέρχονται από την Αίγυπτο, την Συρία, το Μπανγκλαντές, το Σουδάν, την Ερυθραία και το Μαρόκο.

Τις επιχειρήσεις διάσωσης ανέλαβαν η ιταλική οικονομική αστυνομία και η ακτοφυλακή, με την συνεργασία των πλοίων Nadir και Sea Watch, τα οποία ανήκουν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όλα τα πλεούμενα είχαν αναχωρήσει από τη Λιβύη, με εξαίρεση ενός, το οποίο έφτασε στην Λαμπεντούζα από το Σφαξ της Τυνησίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

