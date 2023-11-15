Πάνω από 1.200 μετανάστες και πρόσφυγες έφτασαν στη Λαμπεντούζα το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Κατά την διάρκεια της νύχτας, στο μικρό νησί νότια της Σικελίας αποβιβάστηκαν σχεδον 400 άνθρωποι.

Συνολικά, οι "απελπισμένοι της θάλασσας" επέβαιναν σε 21 πλεούμενα, τα οποία είχαν αποπλεύσει από την Ζουάρα και την Σαμπράτα της Λιβύης και το Σφαξ της Τυνησίας.

Italie : La situation à Lampedusa est à nouveau hors de contrôle.

Ces dernières heures, 35 bateaux sont arrivés avec 1 300 migrants certainement tous musulmans

Une pure folie alors que nous sommes au bord d'une nouvelle guerre sainte pic.twitter.com/hUzJAgdgLN — Réalité Actuelle (@ReaActuelle) November 15, 2023

Το κέντρο μεταναστών και προσφύγων της Λαμπεντούζα είναι και πάλι υπερπλήρες, με 1.430 ανθρώπους. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε η μεταφορά τους, με πλοία τα οποία ναύλωσε το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών, σε σειρά δομών που βρίσκονται στην Κάτω Ιταλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.