Ιταλία: Πάνω από 1.200 μετανάστες και πρόσφυγες στη Λαμπεντούζα μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο

Κατά την διάρκεια της νύχτας, στη Λαμπεντούζα αποβιβάστηκαν σχεδον 400 άνθρωποι

Λαμπεντούζα

Πάνω από 1.200 μετανάστες και πρόσφυγες έφτασαν στη Λαμπεντούζα το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Κατά την διάρκεια της νύχτας, στο μικρό νησί νότια της Σικελίας αποβιβάστηκαν σχεδον 400 άνθρωποι.

Συνολικά, οι "απελπισμένοι της θάλασσας" επέβαιναν σε 21 πλεούμενα, τα οποία είχαν αποπλεύσει από την Ζουάρα και την Σαμπράτα της Λιβύης και το Σφαξ της Τυνησίας.

Το κέντρο μεταναστών και προσφύγων της Λαμπεντούζα είναι και πάλι υπερπλήρες, με 1.430 ανθρώπους. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε η μεταφορά τους, με πλοία τα οποία ναύλωσε το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών, σε σειρά δομών που βρίσκονται στην Κάτω Ιταλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ιταλία Λαμπεντούζα Μετανάστες
