Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραηλινός στρατιώτης φέρεται να βοηθά ηλικιωμένο Παλαιστίνιο και μετά την φωτογραφία να τον σκοτώνει – Η απάντηση της Μοσάντ

Μόλις τελείωσε το γύρισμα και η φωτογράφηση, ο ισραηλινός στρατός φέρεται να σκότωσε τον 75χρονο Bashir Hajji

γαζα

Τι τελευταίες ώρες μια σοκαριστική καταγγελία από δημοσιογράφους στο X (πρώην Twitter) κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Η καταγγελία δεν έχει επισήμως επιβεβαιωθεί ή διαψευστεί.

Σύμφωνα με την καταγγελία και σε φωτογραφία που ανάρτησε ο ισραηλινός στρατός ως απόδειξη της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους άμαχους στη Λωρίδα της Γάζας, ένας στρατιώτης φαίνεται να βοηθά έναν ταλαιπωρημένο, ηλικιωμένο Παλαιστίνιο να απομακρυνθεί από το πεδίο της μάχης με τη Χαμάς, και να γλιτώσει από τα διασταυρούμενο πυρά. 

Μόλις τελείωσε το γύρισμα και η φωτογράφηση, ο ισραηλινός στρατός κατηγορείται ότι σκότωσε τον 75χρονο Bashir Hajji (Χατζί Μπασίρ).

Σύμφωνα με την εγγονή του, ο Μπασίρ προσπαθούσε να φύγει προς τον Νότο με τα πόδια, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ισραήλ, αλλά δεν μπορούσε να περπατήσει καλά και έμεινε πίσω. Στη συνέχεια οι ισραηλινοί στρατιώτες άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των κατοίκων της Γάζας.

Οι συγγενείς του μίλησαν μαζί του τηλεφωνικά – ήταν μόνος, τρομοκρατημένος και πεινασμένος και του ζήτησαν να κρυφτεί σε ασφαλές μέρος μέχρι να πάνε να τον πάρουν. Ο γιος του έφτασε πολύ κοντά στην πόλη αλλά οι δυνάμεις του IDF είχαν ήδη προλάβει τον πατέρα του…

Η απάντηση της Μοσάντ στις φωτογραφίες ντοκουμέντο

Λίγη ώρα μετά τις σχετικές αναρτήσεις, η ισραηλινή Μοσάντ απάντησε ότι τον ηλικιωμένο Παλαιστίνιο τον σκότωσαν μαχητές της Χαμάς, επειδή τον είδαν να φωτογραφίζεται με το ισραηλινό στρατιώτη. 

«Η Χαμάς σκότωσε αυτόν τον Παλαιστίνιο επειδή φαινόταν σε μια φωτογραφία να συνομιλεί με έναν Ισραηλινό στρατιώτη. Το μόνο που έκανε ήταν να ρωτήσει από  ποιον δρόμο επιτρέπεται να πάει» αναφέρει η ανάρτηση
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας Μεσανατολικό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
169 0 Bookmark