Τι τελευταίες ώρες μια σοκαριστική καταγγελία από δημοσιογράφους στο X (πρώην Twitter) κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Η καταγγελία δεν έχει επισήμως επιβεβαιωθεί ή διαψευστεί.

Σύμφωνα με την καταγγελία και σε φωτογραφία που ανάρτησε ο ισραηλινός στρατός ως απόδειξη της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους άμαχους στη Λωρίδα της Γάζας, ένας στρατιώτης φαίνεται να βοηθά έναν ταλαιπωρημένο, ηλικιωμένο Παλαιστίνιο να απομακρυνθεί από το πεδίο της μάχης με τη Χαμάς, και να γλιτώσει από τα διασταυρούμενο πυρά.

Israel posted a photo of their soldiers assisting this elderly Palestinian man in Gaza.



After filming was over, they shot him twice in the back and killed him. pic.twitter.com/svv1VYM0ro — sarah (@sahouraxo) November 14, 2023

Μόλις τελείωσε το γύρισμα και η φωτογράφηση, ο ισραηλινός στρατός κατηγορείται ότι σκότωσε τον 75χρονο Bashir Hajji (Χατζί Μπασίρ).

Left: Israel posted this PR picture with a disabled elderly Gazan, Bashir Hajji (75), bragging about their "humanity"



Right: Bashir's body was discovered right after, killed with 2 shots to the head & back, per his granddaughter



"He died tired, cold, thirsty & hungry" she wrote pic.twitter.com/aXwerDEqIA — Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) November 14, 2023

Σύμφωνα με την εγγονή του, ο Μπασίρ προσπαθούσε να φύγει προς τον Νότο με τα πόδια, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ισραήλ, αλλά δεν μπορούσε να περπατήσει καλά και έμεινε πίσω. Στη συνέχεια οι ισραηλινοί στρατιώτες άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των κατοίκων της Γάζας.

Οι συγγενείς του μίλησαν μαζί του τηλεφωνικά – ήταν μόνος, τρομοκρατημένος και πεινασμένος και του ζήτησαν να κρυφτεί σε ασφαλές μέρος μέχρι να πάνε να τον πάρουν. Ο γιος του έφτασε πολύ κοντά στην πόλη αλλά οι δυνάμεις του IDF είχαν ήδη προλάβει τον πατέρα του…

Η απάντηση της Μοσάντ στις φωτογραφίες ντοκουμέντο

Λίγη ώρα μετά τις σχετικές αναρτήσεις, η ισραηλινή Μοσάντ απάντησε ότι τον ηλικιωμένο Παλαιστίνιο τον σκότωσαν μαχητές της Χαμάς, επειδή τον είδαν να φωτογραφίζεται με το ισραηλινό στρατιώτη.

Hamas killed this Palestinian because he was seen on a picture talking to an Israeli soldier. All he did was asking which way he's allowed to go. pic.twitter.com/EzVwdbMGW6 — Mossad Commentary (@MOSSADil) November 15, 2023

«Η Χαμάς σκότωσε αυτόν τον Παλαιστίνιο επειδή φαινόταν σε μια φωτογραφία να συνομιλεί με έναν Ισραηλινό στρατιώτη. Το μόνο που έκανε ήταν να ρωτήσει από ποιον δρόμο επιτρέπεται να πάει» αναφέρει η ανάρτηση



Πηγή: skai.gr

