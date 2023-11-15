Αντιδράσεις στη Γερμανία εν όψει της επίσκεψης Ερντογάν: «Δεν είναι εταίρος για το Βερολίνο»

Ο πρόεδρος του Γερμανικού Κεντρικού Εβραϊκού Συμβουλίου Γιόζεφ Σούστερ δεν θεωρεί τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν νόμιμο πολιτικό εταίρο για την Γερμανία.

«Οποιοσδήποτε που, όχι μόνο αρνείται το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ αλλά αντιτίθεται ενεργά σε αυτό, δεν θα πρέπει να είναι εταίρος για την γερμανική πολιτική» δήλωσε ο ίδιος στον δημοσιογραφικό όμιλο RND ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του Ερντογάν στο Βερολίνο την Παρασκευή.

«Η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τον ομοσπονδιακό καγκελάριο για να καταστεί πολύ σαφές στον Ερντογάν ότι η πιστοποίηση που δίνει στην τρομοκρατία της Χαμάς δεν θα γίνει δεκτή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες» δήλωσε ο Σούστερ.

Ο Ερντογάν, ο οποίος πρόσφατα αμφισβήτησε την νομιμότητα του Ισραήλ, αναμένεται να επισκεφθεί το Βερολίνο την Παρασκευή.

Πρόσφατα, ο Τούρκος ηγέτης εξέφρασε την ισχυρή του στήριξη προς την Χαμάς χαρακτηρίζοντάς την απελευθερωτικό κίνημα.

Η Χαμάς εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας 240 ομήρους με αποτέλεσμα το Ισραήλ να απαντήσει στρατιωτικά.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς προσκάλεσε τον Τούρκο ηγέτη μετά την επανεκλογή του τον Μάιο.

Ο Ερντογάν αναμένεται να συναντηθεί και με τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαγερ.

Ο Σολτς έχει ήδη πει ότι σκοπεύει να αναφερθεί στις διαφορετικές θέσεις της Γερμανίας και της Τουρκίας σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

