Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα νομοσχέδιο που κατέθεσε το κυβερνών κόμμα "Αδέλφια της Ιταλίας" της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, με το οποίο θα καθίστανται υποχρεωτικές οι χριστιανικές χριστουγεννάτικες εκδηλώσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην ιταλική Βουλή θα αποτρέπει μετονομασίες των εορτασμών των Χριστουγέννων σε «χειμερινές γιορτές», ενώ θα προβλέπει επίσης το υποχρεωτικό στήσιμο χριστουγεννιάτικης φάτνης.

Η γερουσιαστής του κυβερνώντος κόμματος Λαβίνια Μενούνι παρουσίασε το νομοσχέδιο στο οποίο προβλέπεται απαγόρευση αποτροπής «πρωτοβουλιών που προωθούνται από γονείς, μαθητές ή αρμόδιες σχολικές αρχές για τη συνέχιση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με παραδοσιακές γιορτές που συνδέονται με τα Χριστούγεννα και το Χριστιανικό Πάσχα», όπως η «φάτνη, θεατρικές παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις».

Η Μενούνι υποστήριξε ότι οι χριστιανικές χριστουγεννιάτικες γιορτές έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια λόγω της φερόμενης ευαισθησίας προς πιστούς άλλων θρησκειών, σύμφωνα με την ίδια, κάνοντας λόγο για μια ειδική σχέση μεταξύ των Χριστουγέννων και της «εθνικής ταυτότητας» της Ιταλίας, λέγοντας ότι παρόμοιοι κανόνες πρέπει να ισχύουν και για το Πάσχα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει κυρώσεις για τους διευθυντές σχολείων σε περίπτωση που δεν τηρούν τους κανόνες.

Οξύτατες ήταν οι αντιδράσεις τόσο της αντιπολίτευσης, όσο και ενώσεων εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων.

«Οι παραδόσεις της χώρας σίγουρα πρέπει να τηρούνται, αλλά η επιβολή τους με νόμο είναι εκτός τόπου και χρόνου», δήλωσε ο πρόεδρος της εθνικής ένωσης διευθυντών σχολείων ANP, ο Αντονέλο Τζιανέλι.

Το συνδικάτο εκπαιδευτικών FLC CGIL υπενθύμισε ότι η Ιταλία είναι μια χώρα κοσμικού χαρακτήρα και ότι «ενέργειες όπως αυτή, που παρεμβαίνουν, μεταξύ άλλων, στην αυτονομία των σχολείων, είναι απαράδεκτες».

«Θέλουν να απαγορεύσουν οτιδήποτε δεν τους αρέσει», δήλωσε η βουλευτής Λουάνα Τζανέλα από το κόμμα των Πρασίνων για την κυβέρνηση Μελόνι.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε θα τεθεί προς συζήτηση το νομοσχέδιο στη Βουλή.

