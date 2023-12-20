Ζωντανός, παρά τις επτά απόπειρες δολοφονίας εναντίον του από το Ισραήλ είναι ο «επισκέπτης», ο εγκέφαλος πίσω από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, Μοχάμεντ Ντέιφ, ο ηγέτης των Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ της Χαμάς, τον οποίο το Ισραήλ κυνηγάει εδώ και χρόνια, είναι ζωντανός, σύμφωνα με πλάνα που έλαβε πρόσφατα ο Ισραηλινός Στρατός.

Σε ένα από τα βίντεο, που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων συλλογής πληροφοριών εντός της Λωρίδας της Γάζας, ο Ντέιφ φαίνεται να περπατά στα πόδια του, αν και κουτσαίνει ελαφρώς.

Τα βίντεο καταδεικνύουν ότι η κατάσταση του Ντέιφ είναι πολύ καλύτερη από ό,τι πίστευε το Ισραήλ μετά από μια μακρά σειρά επιθέσεων, που έχει εξαπολύσει εναντίον του, μερικές από τις οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν. Ο Ντέιφ μπορεί να περπατήσει μόνος του και δεν χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι. Μάλλον χρησιμοποιεί και τα δύο του χέρια.

Το γεγονός ότι ο Ντέιφ είναι ζωντανός και σε σχετικά καλή κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις πληροφορίες που είχε το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια. Μέχρι την ανακάλυψη αυτών των βίντεο, το Ισραήλ είχε την εντύπωση ότι ο Ντέιφ χρειαζόταν εντατική φροντίδα, ότι ταξίδευε με ασθενοφόρα, χρησιμοποιούσε αναπηρικά καροτσάκια και υπέφερε από σωματικές αναπηρίες.

Κατά τη διάρκεια πολλών ετών, ο Ντέιφ έχει επιβιώσει από συνολικά επτά απόπειρες δολοφονίας. Σε τέσσερις από αυτές, συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης Protective Edge το 2014, τραυματίστηκε, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρά, και αντίθετα με ό,τι πίστευε το Ισραήλ, έχει αναρρώσει.

Η συνήθειά του να μένει σε σπίτια διαφορετικών συμμάχων κάθε βράδυ για να αποφύγει τον εντοπισμό του, του χάρισε το όνομα "Ντέιφ", ένα αραβικό παρατσούκλι που μεταφράζεται κυριολεκτικά ως "επισκέπτης".

Τα τελευταία χρόνια, ο Ντέιφ έχει απειλήσει το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι το κράτος θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τα γεγονότα στο Όρος του Ναού και στη γειτονιά Σεϊχ Τζάραχ της ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Το Ισραήλ έχει προσφέρει 100.000 δολάρια για πληροφορίες

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ισραηλινός Στρατός έριξε φυλλάδια στη Γάζα που πρόσφεραν ανταμοιβή άνω των 100.000 δολαρίων σε όποιον θα παρείχε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκονται ανώτεροι αξιωματούχοι της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του Μοχάμεντ Ντέιφ. Τα φυλλάδια ανέφεραν ότι ο Ισραηλινός Στρατός θα πλήρωνε 400.000 $ για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στην τοποθεσία του Γιαχία Σινουάρ και 300.000 $ για βοήθεια στον εντοπισμό του αδελφού του Μαχμούντ.

Πηγή: skai.gr

