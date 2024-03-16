Ένα από τα πιο παλιά κινηματογραφικά στούντιο στην Αίγυπτο και σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο καταστράφηκε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας από τεράστια πυρκαγιά στο Κάιρο, χωρίς να προκαλέσει θύματα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) και πηγές ασφαλείας.

Η φωτιά κατέστρεψε το Στούντιο Αλ Αχράμ που κατασκευάστηκε το 1944 στην περιοχή της Γκίζας, δυτικά της πρωτεύουσας, και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε τρία γειτονικά κτήρια που είχαν εκκενωθεί προτού φθάσει εκεί η φωτιά.

Σήμερα το πρωί, οι κάτοικοι των κτηρίων αυτών εξακολουθούσαν να κοιμούνται στο έδαφος σε γειτονικούς δρόμους, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP.

Πηγές ασφαλείας διευκρίνισαν πως η πυρκαγιά δεν προκάλεσε θύματα, ανέφεραν ωστόσο «περιστατικά δύσπνοιας που αντιμετωπίσθηκαν επί τόπου».

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η πυρκαγιά ξέσπασε μετά το γύρισμα ενός επεισοδίου σίριαλ που μεταδίδεται στη διάρκεια του ραμαζανιού, του μήνα της νηστείας για τους μουσουλμάνους που ξεκίνησε τη Δευτέρα και στη διάρκεια του οποίου η τηλεόραση έχει τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα στην Αίγυπτο και στον αραβικό κόσμο.

Το Στούντιο Αλ Άχραμ εκτείνεται σε 27.000 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει τρία πλατό γυρισμάτων, μία αίθουσα προβολής καθώς και μία αίθουσα μοντάζ.

Τη δεκαετία του 1950, η Αίγυπτος ήταν η τρίτη χώρα στον κόσμο στην παραγωγή ταινιών. Σήμερα, διεκδικεί τα τρία τέταρτα της αραβικής κινηματογραφικής παραγωγής. Η τελευταία έπεσε στις 21 ταινίες στο 2022, καθώς η χώρα διέρχεται τα τελευταία χρόνια τη χειρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

