Πλήγματα στην πόλη Μπελγκορόντ και στην περιφέρεια Σαμάρα επέφεραν τις τελευταίες ώρες οι ουκρανικές δυνάμεις. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης της συνοριακής πόλης Μπέλγκοροντ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σε ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα.

Σε ανακοίνωση στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ, ο Βιατσεσλάφ Γκλάντκοφ, δήλωσε ότι νεκροί είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα. Ο άνδρας έχασε τη ζωή του όταν χτυπήθηκε το φορτηγό του και η γυναίκα σκοτώθηκε σε χώρο στάθμευσης. Ο γιος της γυναίκας αυτής τραυματίστηκε σοβαρά και οι γιατροί «παλεύουν να τον κρατήσουν στη ζωή». Δύο ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, η πόλη επλήγη από πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από σύστημα Vampire. Ο ίδιος δήλωσε ότι οχήματα και κτίρια υπέστησαν ζημιές στο Μπέλγκοροντ και τα γύρω χωριά.

Το Μπέλγκοροντ, μια επαρχία που συνορεύει με την ουκρανική περιοχή του Χαρκόβου, έχει δεχθεί αρκετές επιθέσεις από τις δυνάμεις του Κιέβου από το 2022. Τον Δεκέμβριο, 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα μόνο πυραυλικό πλήγμα στην πόλη.

Νωρίτερα σήμερα, ο Γκλάντκοφ δήλωσε ότι πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίστηκαν σε επίθεση με drone κατά οχήματος που κινούνταν κοντά στα ουκρανικά σύνορα.

Οι Ρώσοι συνεχίζουν να προσέρχονται σήμερα στις κάλπες, στο πλαίσιο της 3ήμερης εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του προέδρου της χώρας, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να κατηγορεί χθες την Ουκρανία ότι προσπαθεί να σαμποτάρει τις εκλογές, στις οποίες είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει νέα θητεία.

Ουκρανικά drones έπληξαν όμως ρωσικά διυλιστήρια στη ρωσική περιφέρεια Σαμάρα. Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Σαμάρα δήλωσε σήμερα ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δύο διυλιστήρια πετρελαίου της Rosneft στην περιοχή, χωρίς να υπάρξουν θύματα, προκαλώντας ωστόσο πυρκαγιά στη μια μονάδα.

Ο κυβερνήτης Ντμίτρι Αζαρόφ ανέφερε σε δήλωση που ανήρτησε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι φλέγεται το διυλιστήριο Σιζράν της περιοχής αυτής, την οποία διασχίζει ο ποταμός Βόλγας, αλλά ότι η επίθεση στο διυλιστήριο Νοβοκουμπίσεφ απωθήθηκε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι και στα δύο εργοστάσια απομακρύνθηκαν και ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Βίντεο –η αυθεντικότητα του δεν έχει επαληθευτεί– που μεταφορτώθηκε στο διαδίκτυο, δείχνει μεγάλη πυρκαγιά στο διυλιστήριο Σιζράν, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να επιχειρούν στο σημείο.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ουκρανία στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας, πλήττοντας διυλιστήρια σε όλο το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας.

