Η σορός μιας νεαρής Γαλλίδας που έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες σε μια ερειπωμένη εκκλησία στο βορειοδυτικό άκρο της Ιταλίας, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο δικαστικές πηγές.

Αναζητείται σε Ιταλία και Γαλλία ο σύντροφός της, ο οποίος ήταν αντιμέτωπος με καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και είχε κληθεί να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου της Γκρενόμπλ στις 3 Μαΐου.

Το θύμα της άγριας δολοφονίας, μια 22χρονη από το Σεν Πριέστ, κοντά στη Λυών, εντοπίστηκε την Παρασκευή σε μια εγκαταλελειμμένη και ερειπωμένη εκκλησία στο χωριό Λα Σαλ της βορειοδυτικής Ιταλίας, κοντά στα γαλλικά σύνορα. Είχε μαχαιρωθεί στον λαιμό και στην κοιλιακή χώρα, σύμφωνα με δικαστικές πηγές που επιβεβαίωσαν πληροφορίες του ιταλικού πρακτορείου ANSA. Το θύμα ταυτοποιήθηκε τη Δευτέρα και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, πιστεύεται πως δολοφονήθηκε στο διάστημα μεταξύ των τελευταίων ημερών του Μαρτίου και των πρώτων ημερών του Απριλίου.

Το ζευγάρι αναχώρησε με αυτοκίνητο από τη Γαλλία και πέρασε τα ιταλικά σύνορα στις 26 Μαρτίου. Στον συνοριακό έλεγχο υπέπεσε στην αντίληψη των ιταλών αστυνομικών ότι σε βάρος του 21χρονου – ο οποίος έχει ιταλική υπηκοότητα – εκκρεμούσαν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Για τον λόγο αυτόν, είχαν ενημερώσει αρμοδίως τις γαλλικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.