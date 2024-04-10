Οι Ουκρανοί βουλευτές άρχισαν σήμερα να εξετάζουν σε δεύτερη ανάγνωση το επίμαχο νομοσχέδιο για την επιστράτευση, το οποίο έχει προκαλέσει λαϊκή κατακραυγή επειδή αφαιρέθηκε βασικό άρθρο που αφορούσε την αποστράτευση όσων πολεμούσαν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η στρατολόγηση νέων προσώπων πυροδοτεί συζητήσεις εδώ και έναν και πλέον χρόνο, καθώς ο στρατός έχει ελλείψεις σε προσωπικό και πυρομαχικά στον πολυμέτωπο αγώνα που δίνουν απέναντι στους ρώσους εισβολείς.

Νομοσχέδιο που θα διευκολύνει τη στρατολόγηση ψηφίστηκε από το ουκρανικό κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση τον Φεβρουάριο μετά την αποτυχία μια πρώτης εκδοχής που είχε ετοιμάσει η κυβέρνηση πέρυσι, αλλά και αυτή η δεύτερη εκδοχή τροποποιήθηκε έκτοτε σε μεγάλο βαθμό.

Σύμφωνα με αρκετούς βουλευτές, ένα από τα βασικά άρθρα αυτού του κειμένου έχει αφαιρεθεί: η αποστράτευση των στρατιωτών που πολεμούν για περισσότερους από 36 μήνες, ένα πολυαναμενόμενο μέτρο ωστόσο, σε μια χώρα εξαντλημένη από περισσότερα από δύο χρόνια ρωσικής εισβολής.

"Μετά την έκκληση του αρχηγού του στρατού και του υπουργού Άμυνας (...), το άρθρο για την απόλυση από τον στρατό έπειτα από 36 μήνες αφαιρέθηκε", εξήγησε στο Facebook η Ιρίνα Φριζ, μέλος της επιτροπής Άμυνας του κοινοβουλίου.

Αρκετά οικονομικά κίνητρα προς τους στρατιώτες επίσης καταργήθηκαν, δήλωσε η Φριζ.

Αντίθετα, η κυβέρνηση θα επιφορτισθεί να συντάξει ένα άλλο νομοσχέδιο για "τη βελτίωση των μηχανισμών εναλλαγής του στρατιωτικού προσωπικού".

Οι βουλευτές ψήφισαν επίσης σήμερα σε πρώτη ανάγνωση νομοσχέδιο που καθιστά δυνατή την επιστράτευση των κρατουμένων. "Πρέπει να δώσουμε στους κατάδικους τη δυνατότητα να πολεμήσουν", έγραψε στο Telegram ο συνεισηγητής του νομοσχεδίου Ολέκσιι Γκοντσαρένκο, δίνοντας την υπόσχεση ότι οι κατάδικοι για φόνο ή βιασμό δεν θα στρατολογηθούν.

Η απόφαση να καταργηθεί το άρθρο για την αποστράτευση προκάλεσε αμέσως αντιπαράθεση, πολλώ μάλλον που το υφιστάμενο σύστημα στρατολόγησης θεωρείται από πολλούς Ουκρανούς άδικο, αναποτελεσματικό και συχνά διεφθαρμένο.

Ο Σέργκι Γκνεζντίλοφ, ακτιβιστής των πολιτικών δικαιωμάτων που τώρα υπηρετεί στον στρατό, κατήγγειλε μέσω Facebook μια "ωμή ανατροπή" που αιφνιδίασε τους στρατιώτες.

Ο Γιούρι Γκουντιμένκο, στρατιώτης και πολιτικός, υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει στο εξής "ούτε σοβαρές κυρώσεις για τους απατεώνες, ούτε σοβαρά πλεονεκτήματα για τους νέους στρατεύσιμους".

"Επομένως, αυτό δεν θα έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα - την εισροή νέων μαχητών", έγραψε στο Facebook.

Για τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Άμυνας Ντμίτρο Λαζούτκιν, ο οποίος αναγνώρισε ότι τα στρατεύματα είναι "εξαντλημένα", τόνισε ότι η απόφαση κρίθηκε αναγκαία ώστε να μην αποδυναμωθούν οι ένοπλες δυνάμεις που αμύνονται απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις σε όλα τα μέτωπα.

Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση πρέπει να καταθέσει νέο νομοσχέδιο για τις εναλλασσόμενες εκ περιτροπής στρατιωτικές δυνάμεις εντός οκτώ μηνών.

Οι στρατιώτες που ρωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο είπαν ότι έχουν "σοκαριστεί".

"Είναι καταστροφή. Είναι απλά βάναυσο. Τι έχουν στο κεφάλι τους;" απάντησε ο 46χρονος Ολεκσάντρ που υπηρετεί στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ. "Κάποιος που ξέρει πότε θα αποστρατευτεί θα έχει διαφορετική στάση απέναντι στην υπηρεσία. Αν είμαστε σαν σκλάβοι, τότε αυτό δεν θα οδηγήσει σε τίποτα καλό", προέβλεψε.

Ο Γεβγκέν, ένας 39χρονος αλεξιπτωτιστής που έχει τη βάση του επίσης στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, είναι στον στρατό εδώ και ενάμιση χρόνο. Δεν έχει δει τη σύζυγό του εδώ και δύο χρόνια, η οποία έφυγε στο εξωτερικό, και είχε μόλις 10 ημέρες άδεια πέρυσι, την οποία πέρασε για να υποβληθεί σε θεραπεία. "Οι στρατιώτες αυτοί που πολεμούν για πολύ καιρό, είναι πολύ κουρασμένοι", τονίζει. "Το 99% των ανδρών θέλουν να ξεκουραστούν, να κάνουν ένα διάλειμμα, να ζήσουν μια κανονική ζωή. Να ζήσουν στο σπίτι".

Δηλώνοντας "εξοργισμένος", ο Γεβγκέν εξηγεί ότι "πολλοί" στρατιώτες κινδυνεύουν να πάρουν διαζύγιο επειδή δεν μπορούν να δουν τις γυναίκες τους. "Υπάρχουν στρατιώτες που δεν έχουν επιστρέψει σπίτι τους εδώ και ένα χρόνο. Είναι πολύ άδικο".

Στις αρχές Απριλίου, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ήδη εγκρίνει τη μείωση από τα 27 στα 25 έτη της ηλικίας στην οποία μπορεί κανείς να επιστρατευθεί, ώστε να διευρύνει τον κύκλο των εν δυνάμει νεοσύλλεκτων.

Τον Δεκέμβριο του 2023 δήλωσε ότι ο στρατός του είχε προτείνει να στρατολογηθούν έως και 500.000 επιπλέον άτομα, αριθμός που έκτοτε αναθεωρήθηκε προς τα κάτω από τον νέο αρχιστράτηγο των ενόπλων δυνάμεων, Ολεκσάντρ Σίρσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

