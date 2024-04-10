Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς συμφώνησαν σήμερα Τετάρτη να καθυστερήσει, κατά τουλάχιστον δύο μήνες, η έναρξη της δίκης του γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ και της συζύγου του, αφότου συνήγοροι της Ναντίν Μενέντεζ ενημέρωσαν ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας για το οποίο απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Σε επιστολή τους προς τον δικαστή Σίντνεϊ Στάιν, οι εισαγγελείς ζητούν να μετατεθεί για τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο η προγραμματισμένη για τις 6 Μαΐου έναρξη της δίκης, παρότι εξακολουθούν να έχουν αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά το ζεύγος να δικαστεί χωριστά.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απροσδόκητο ζήτημα υγείας που ανέκυψε, αναγνωρίζοντας πως η αναβολή της δίκης θα επιτρέψει στον Δημοκρατικό γερουσιαστή να αφοσιωθεί στην δοκιμασία της συζύγου του. Απέρριψαν ωστόσο το αίτημα της Ναντίν Μενέντεζ για αναβολή επ’ αόριστον.

Η Ναντίν Μενέντεζ δεν έχει διευκρινίσει ποιο είναι το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, αλλά οι δικηγόροι της αναφέρουν πως απαιτείται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εντός των επομένων 4-6 εβδομάδων και θα ακολουθήσει θεραπεία στη συνέχεια. Είπαν πως η Ναντίν Μενέντεζ δεν θα είναι «σωματικά ή ψυχολογικά» σε θέση να συμμετάσχει στην ακροαματική διαδικασία, η οποία υπολογίζεται να διαρκέσει περίπου έξι εβδομάδες.

Ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ, αντιμέτωπος μαζί με τη σύζυγό του με κατηγορίες για δωροληψία, κατηγορείται επίσης για παρακώλυση έρευνας της δικαιοσύνης. Τον γερουσιαστή βαραίνουν συνολικά 16 κατηγορίες: ιδίως για διαφθορά, άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι χρηματικού ανταλλάγματος για λογαριασμό του Κατάρ και της Αιγύπτου. Το ζεύγος Μενέντεζ έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Ο Μπομπ Μενέντεζ υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, αλλά αρνήθηκε να παραδώσει την έδρα του. Έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο, εφόσον αθωωθεί, να διεκδικήσει ως ανεξάρτητος τον Νοέμβριο την επανεκλογή του.

Οι Δημοκρατικοί και οι ανεξάρτητοι που είναι ενταγμένοι στην κοινοβουλευτική τους ομάδα έχουν οριακή πλειοψηφία στη Γερουσία (51-49), που ελπίζουν να κρατήσουν στις φετινές εκλογές. Για τουλάχιστον 6 έδρες αναμένεται να δοθούν σκληρές μάχες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

