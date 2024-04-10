Λογαριασμός
Επίθεση με μαχαίρι στο Μπορντό: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας - Δείτε βίντεο

Νεκρός έπεσε και ο δράστης, ο οποίος πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς

UPDATE: 00:22
Επίθεση με μαχαίρι στο Μπορντό

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκαν απόψε δύο άνθρωποι στην πόλη Μπορντό της Γαλλίας. Διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης: 

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη, τον οποίο πυροβόλησαν, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Δείτε βίντεο από την εξουδετέρωση του δράστη από τους αστυνομικούς: 

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Le Figaro, ο δράστης της επίθεσης και τα θύματα ήταν μετανάστες από τη βόρεια Αφρική.

Η γαλλική αστυνομία δεν συνδέει το περιστατικό με την τρομοκρατία, μεταδίδει το δίκτυο BFM TV.

Ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του καλοκαιριού, οι γαλλικές αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής.

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας είχαν ληφθεί το βράδυ της Τετάρτης στο Παρίσι για την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπαρτσελόνα, έπειτα από απειλές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος για τρομοκρατικά χτυπήματα σε αγώνες της προημιτελικής φάσης του Champions League.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Γαλλία επίθεση με μαχαίρι
