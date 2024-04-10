Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκαν απόψε δύο άνθρωποι στην πόλη Μπορντό της Γαλλίας. Διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης:
⚠️ ALERTE ⚠️#Bordeaux : les premières images de l’assaillant au couteau sont terrifiantes : on voit un homme en djellaba poignarder à plusieurs reprises un homme à terre qui lui hurle d’arrêter.— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) April 10, 2024
Un mort et une autre victime en urgence absolue.
Le couteau, la djellaba,… pic.twitter.com/o1sheHi3S3
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη, τον οποίο πυροβόλησαν, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.
Δείτε βίντεο από την εξουδετέρωση του δράστη από τους αστυνομικούς:
❤️ Merci @PoliceNationale ! #Bordeaux pic.twitter.com/Yqw5Dj9YFR— Damien Rieu (@DamienRieu) April 10, 2024
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Le Figaro, ο δράστης της επίθεσης και τα θύματα ήταν μετανάστες από τη βόρεια Αφρική.
Η γαλλική αστυνομία δεν συνδέει το περιστατικό με την τρομοκρατία, μεταδίδει το δίκτυο BFM TV.
Ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του καλοκαιριού, οι γαλλικές αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής.
Έκτακτα μέτρα ασφαλείας είχαν ληφθεί το βράδυ της Τετάρτης στο Παρίσι για την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπαρτσελόνα, έπειτα από απειλές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος για τρομοκρατικά χτυπήματα σε αγώνες της προημιτελικής φάσης του Champions League.
