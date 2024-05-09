Ερντογάν: Ο πόλεμος στη Γάζα έχει κλονίσει την πίστη στις ευρωπαϊκές αξίες

Ο Ταγίπ Ερντογάν προειδοποιεί ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται από «ορισμένες χώρες και θεσμούς» από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα έχουν «κλονίσει την πίστη» στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Οι πολιτικές που εφαρμόζονται από ορισμένους ευρωπαϊκούς θεσμούς και χώρες» κατά την διάρκεια του πολέμου στην Γάζα «έχουν κλονίσει την πίστη στις ευρωπαϊκές αξίες», γράφει ο πρόεδρος της Τουρκίας σε μήνυμά του που διαβιβάσθηκε στην Ευρωπαϊκή Ενωση με την ευκαιρία της Ημέρας της Ευρώπης.

«Οσο οι κρίσεις, οι συγκρούσεις και οι πόλεμοι που αγγίζουν την Ευρώπη και την κοινή μας γεωγραφία θα παραμένουν ανεπίλυτοι, η αμφισβήτηση των αξιών αυτών δεν θα σταματήσει να εντείνεται», προειδοποιεί ο Ταγίπ Ερντογάν.

«Πολλά προβλήματα όπως οι πόλεμοι, οι συγκρούσεις, οι τρομοκρατικές ενέργειες, η παράτυπη μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή (...) απειλούν την τάξη στην ευρωπαϊκή ήπειρο», γράφει ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Καταγγέλλοντας «την άνοδο της ισλαμοφοβίας, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού στην ήπειρο που αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες πηγές ανησυχίας για τους πολίτες και τους μετανάστες που ζουν στην Ευρώπη», επιμένει για «την διακριτική μεταχείριση και τα εγκλήματα μίσους κατά της τουρκικής κοινότητας της Ευρώπης που έχουν γίνει συστηματικά».

Ο Ερντογάν λέει ότι ήρθε ο καιρός για «να αναπτύξουν την συνεργασία τους σε όλους τους τομείς και στον τομέα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων».

Η Τουρκία είναι επισήμως υποψήφια χώρα από το 1999 , αλλά οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις έχουν παγώσει από το 2018.

Και ο τούρκος πρόεδρος καταλήγει με μία ακόμη προειδοποίηση: «απέναντι στις πολιτικές του αποκλεισμού προς την χώρα μας (...), η Τουρκία δεν θα απόσχει από την χρήση και την ανάπτυξη των ευκαιριών της και των στρατηγικών της ικανοτήτων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.