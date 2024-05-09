Οι αρχές σε μια συνοριακή πόλη της Εσθονίας τοποθέτησαν μια μεγάλη αφίσα με τη φωτογραφία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τη λεζάντα που γράφει «εγκληματίας πολέμου», σε διαστάσεις αρκετά μεγάλες ώστε να είναι ορατή από τη γειτονική Ρωσία, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αφίσα αναρτήθηκε στους εξωτερικούς τοίχους του μεσαιωνικού κάστρου Χέρμαν στην πόλη Νάρβα, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Εσθονίας στα βορειοανατολικά της χώρας που βρίσκεται στα σύνορα με τη Ρωσία.

Η αφίσα δείχνει το αιματοβαμμένο πρόσωπο του Πούτιν και την λεζάντα που γράφει «Πούτιν –Εγκληματίας Πολέμου».

Η αφίσα, που έχει μήκος πολλών μέτρων, είναι ορατή από την κοντινή ρωσική πόλη Ιβανγκόροντ, μετέδωσε σήμερα Πέμπτη η δημόσια τηλεόραση της Εσθονίας (ERR).

Σήμερα συμπληρώνονται 79 χρόνια από τότε που η πρώην Σοβιετική Ένωση, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες συμμαχικές δυνάμεις, νίκησε τη ναζιστική Γερμανία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Εσθονία αποτελούσε τμήμα της Ρωσοκρατούμενης Σοβιετικής Ένωσης μέχρι την ανάκτηση της ανεξαρτησίας της το 1991. Η Εσθονία είναι σήμερα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Νάρβα στην Εσθονία και το Ιβανγκόροντ στη Ρωσία, χωρίζονται μόνο από τον ποταμό Νάρβα, ο οποίος αποτελεί και το εξωτερικό σύνορο της ΕΕ.

Όπως και την προηγούμενη χρονιά, η αφίσα τοποθετήθηκε ακριβώς απέναντι από τη ρωσική όχθη του ποταμού, όπου έχει στηθεί μια σκηνή για τους εορτασμούς της 9ης Μαΐου.

«Το μήνυμά μας είναι απλό: στη Νάρβα υπάρχει ένα σύνορο μεταξύ μιας ελεύθερης Ευρώπης και μιας τρομοκρατικής Ρωσίας, όπου από τη μία πλευρά υπάρχει το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η ελευθερία της έκφρασης και από την άλλη η λογοκρισία, η καταστροφή ανθρώπινων πραγμάτων και η βία», ανέφερε σε δελτίο Τύπου η υπουργός Πολιτισμού της Εσθονίας Χέϊντι Πούργκα.

