Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα να ανανεωθεί η αναστολή των εισαγωγικών δασμών και ποσοστώσεων στις εξαγωγές της Ουκρανίας προς την ΕΕ για ένα ακόμη έτος, ενισχύοντας παράλληλα την προστασία για τα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ.

H Επιτροπή προτείνει μέτρα για να περιοριστεί οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη αύξηση των ουκρανικών γεωργικών εισαγωγών, προσφέροντας εγγυήσεις στους αγρότες που διαδηλώνουν σε όλη την Ευρώπη. Παρουσιάζοντας τις προτάσεις αυτές, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε ότι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ανησυχίες που εκφράζονται από ορισμένους εκπροσώπους και ενδιαφερόμενους φορείς του γεωργικού τομέα, σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων ευαίσθητων προϊόντων. «Γνωρίζουμε πλήρως τις δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι ουκρανικές εισαγωγές σε ορισμένα κράτη-μέλη», παραδέχτηκε ο Μ. Σχοινάς τονίζοντας ότι τώρα η Επιτροπή προτείνει δύο μηχανισμούς «διασφάλισης». Οι μηχανισμοί αυτοί, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, θα σταθεροποιήσουν το επίπεδο των εισαγωγών από την Ουκρανία και θα παράσχουν εγγυήσεις ότι το επίπεδο των εισαγωγών που διατάραξε ορισμένες αγορές των γειτονικών χωρών προς την Ουκρανία πέρυσι, δεν θα επαναληφθεί.

Σημειώνεται ότι μετά την απαλλαγή από τους τελωνειακούς δασμούς που χορηγήθηκε τον Ιούνιο του 2022 από την ΕΕ, η εισροή ουκρανικών γεωργικών προϊόντων (σιτηρά, ζάχαρη, αυγά και πουλερικά, κ.ά.) εξόργισε τους αγρότες σε κάποια κράτη-μέλη της ΕΕ, οι οποίοι διαμαρτύρονται για έναν «αθέμιτο» ανταγωνισμό που οδηγεί στη μείωση των τιμών στις τοπικές αγορές.

Η απαλλαγή από τους δασμούς που χορηγείται στην Ουκρανία -τα Αυτόνομα Εμπορικά Μέτρα (ΑΤΜ)- έχουν τεθεί σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2022 και αποτελούν βασικό πυλώνα της ακλόνητης υποστήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία και την οικονομία της. Τα μέτρα συμβάλλουν στην άμβλυνση της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί παραγωγοί και εξαγωγείς ως συνέπεια του απρόκλητου και αδικαιολόγητου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας.

Ενώ ο κύριος στόχος των ΑΤΜ είναι η υποστήριξη της Ουκρανίας, τα μέτρα λαμβάνουν επίσης υπόψη τις ευαισθησίες των αγροτών της ΕΕ και άλλων ενδιαφερομένων. Για τον σκοπό αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση των εισαγωγών ορισμένων γεωργικών προϊόντων από την Ουκρανία στην ΕΕ το 2022 και το 2023, τα ανανεωμένα ΑΤΜ περιλαμβάνουν ενισχυμένα μέτρα «διασφάλισης» για να μπορούν να ληφθούν γρήγορα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση σημαντικών διαταραχών στην αγορά της ΕΕ ή στις αγορές ενός ή περισσότερων κρατών μελών.

Για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα -πουλερικά, αυγά και ζάχαρη- προβλέπεται ένα φρένο έκτακτης ανάγκης που θα σταθεροποιήσει τις εισαγωγές στους μέσους όγκους εισαγωγών το 2022 και το 2023. Αυτό σημαίνει ότι εάν οι εισαγωγές αυτών των προϊόντων υπερέβαιναν αυτούς τους όγκους, οι δασμοί θα επιβάλλονταν εκ νέου για να διασφαλιστεί ότι ο όγκος των εισαγωγών δεν υπερβαίνει σημαντικά εκείνους των προηγούμενων ετών.

Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει να ανανεωθεί για ένα ακόμη έτος η αναστολή όλων των υπόλοιπων δασμών στις εισαγωγές της Μολδαβίας που ισχύει από τον Ιούλιο του 2022.

Οι προτάσεις της Επιτροπής θα εξεταστούν τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να διασφαλιστεί η ανανέωση για ένα ακόμα έτος, της απαλλαγής από τους δασμούς στα προϊόντα από την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

