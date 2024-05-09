Σε κατ΄οίκον περιορισμό με κατηγορίες διαφθοράς έχει τεθεί ο περιφερειάρχης της ευρύτερης περιοχής της Γένοβας, Τζοβάνι Τότι. Πρόκειται για δημοσιογράφο και πρώην «δελφίνο» του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος είχε εκλεγεί επανειλημμένα περιφερειάρχης της περιοχής της Λιγουρίας.



Σύμφωνα με τους εισαγγελείς ο Τότι, 55 ετών, ευνόησε επιχειρηματίες που ήθελαν να επεκτείνουν την δράση τους στους τομείς των σούπερ μάρκετ και των οργανωμένων πλαζ λαμβάνοντας, σε αντάλλαγμα, σειρά χρηματοδοτήσεων για τις προεκλογικές του εκστρατείες.

Μεταξύ των άλλων, όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, δόθηκε «πράσινο φως» για την μετατροπή ελεύθερης παραλίας σε οργανωμένη και για την οικοδόμηση σειράς ακινήτων, αλλά και σε άδειες εκμετάλλευσης σημαντικών τομέων του λιμανιού της Γένοβας.



Η έρευνα διήρκεσε δυο χρόνια και, όπως προέκυψε, βασίζεται σε αναλυτικές τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Η εισαγγελία της Γένοβας, παράλληλα, διέταξε την κατάσχεση 570.000 ευρώ από λογαριασμούς γνωστών επιχειρηματιών της Λιγουρίας.



Η πρώτη ανάκριση του Τζοβάνι Τότι έχει οριστεί για αύριο, ενώ ο ίδιος άφησε να διαρρεύσει μόνον ότι «είναι απόλυτα ήσυχος». Πολλοί σχολιαστές, όμως, διερωτώνται αν, τελικά, θα αποφασίσει να παραιτηθεί από την θέση του περιφερειάρχη.



Μια υπόθεση που έχει αναπόφευκτες συνέπειες στην εκστρατεία των κομμάτων της χώρας για τις ευρωεκλογές. Μεγάλο μέρος της συντηρητικής παράταξης κάνει λόγο για «δικαιοσύνη με ύποπτη, στοχευμένη ωρολογιακή χρήση» ενώ οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς απαντούν ότι οι δικαστικές έρευνες προχωρούν αυτόνομα, χωρίς να συνδέονται με τις όποιες, πολιτικές εξελίξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

