Το στούντιο της Warner Bros το επισημοποίησε: Ο Πίτερ Τζάκσον θα επιστρέψει στη Μέση Γη, και θα «εξερευνήσει τις ιστορίες που δεν έχουν ακόμη ειπωθεί».

Η πρώτη ταινία, από τη New Line Cinema και την Warner Bros. Pictures, θα ονομάζεται Lord of the Rings: The Hunt for Gollum (Το Κυνήγι για τον Γκόλουμ, όχι ο τελικός τίτλος), με τον Άντι Σέρκις να είναι ο πρωταγωνιστής και ο σκηνοθέτης της ταινίας. Ο Σέρκις είχε δώσει ρεσιτάλ ως Γκόλουμ τόσο στην τριλογία LOTR, όσο και στην τριλογία του The Hobbit.

Ο CEO της Warner Ντέιβιντ Ζάσλαβ δήλωσε ότι ο σκηνοθέτης Πίτερ Τζάκσον και οι μακροχρόνιες συνεργάτιδές του σεναριογράφοι Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς «θα συμμετέχουν σε κάθε βήμα». Οι Μπόγιενς και Γουόλς θα γράψουν το σενάριο. Προσώρας η συμφωνία καλύπτει δύο ταινίες του franchise, και όχι μια ακόμα τριλογία. Ο Ζάσλαβ δήλωσε ότι οι ταινίες σχεδιάζεται να κυκλοφορήσουν το 2026.



«Είναι τιμή και προνόμιο να ταξιδέψουμε πίσω στη Μέση Γη με τον καλό μας φίλο και συνεργάτη, Άντι Σέρκις, ο οποίος έχει λογαριασμούς με αυτόν τον βρωμερό — τον Γκόλουμ!», δήλωσαν χαριτολογώντας οι Τζάκσον, Μπόγιενς και Γουόλς.

«Ως δια βίου οπαδοί της τεράστιας μυθολογίας του καθηγητή Τόλκιν, είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με τους [επικεφαλής του στούντιο της WB] Μάικ Ντε Λούκα, Παμ Άμπντι και ολόκληρη την ομάδα της Warner Bros για μια άλλη επική περιπέτεια!» πρόσθεσαν.

Πηγή: skai.gr

