«Ο Μονομάχος» με ξεκάθαρη διάθεση για νίκη στον ΣΚΑΪ

Ένα επεισόδιο γεμάτο αγωνία παρακολουθήσαμε σήμερα στον «Μονομάχο» με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο και πρωταγωνιστή, για ακόμα ένα απόγευμα, τον Γιώργο Καλλίδη που προστέθηκε στη λίστα των νικητών!



Περιμένοντας υπομονετικά 154 επεισόδια, ο Γιώργος Καλλίδης μπήκε στην αρένα του Μονομάχου και έδωσε τη μάχη του εναντίον των 100 αντιπάλων.

Χρησιμοποίησε έξυπνα τα «όπλα»- βοήθειες που είχε στη διάθεση του, εκτός από το 75%, και έμεινε μόνος εναντίον ενός, δυνατού αντιπάλου. Ο αστυνομικός, με ξεκάθαρη διάθεση για νίκη, απάντησε σωστά και κέρδισε 23.179 ευρώ!



«Ήταν μία καταπληκτική εμπειρία το ταξίδι στον ΜΟΝΟΜΑΧΟ. Γνώρισα εξαίρετους ανθρώπους και θα κρατήσω επαφή μαζί τους και εκτός παιχνιδιού» είναι τα πρώτα λόγια του μεγάλου νικητή στον Χρήστο Φερεντίνο και στη συνέχεια ευχαριστεί τόσο την παραγωγή, όσο και τον ίδιο: «Είσαι εξαιρετικός παρουσιαστής και μεγάλη βοήθεια στο άγχος των παικτών».



«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.