Πογέτ: «Δεν δίνω καμία πιθανότητα να μείνω στην Εθνική Ελλάδας - Δεν μου είπαν ένα ευχαριστώ…»

Μια μεγάλη και αποκαλυπτική συνέντευξη για το μέλλον του στην Εθνική, αλλά και για άλλα ζητήματα που αφορούν τη «γαλανόλευκη», έδωσε ο Γκουστάβο Πογέτ στο Metropolis FM.



Ο 56χρονος Ουρουγουανός τεχνικός, το συμβόλαιο του οποίου με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έληξε πρόσφατα, τόνισε πως είναι θέμα χρόνου να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού δεν υπάρχει καμία επαφή και καμία πιθανότητα να μείνει στην Εθνική.

«Είμαι στην Αθήνα, αλλά φεύγω σήμερα. Έμενα σε ένα σπίτι στην Γλυφάδα και ήρθα για να μαζέψω τα υπάρχοντα μου. Το συμβόλαιό μου είχε ολοκληρωθεί τον Μάιο και επέστρεψα μόνο γι' αυτό»,«Δεν είχα τίποτα, καμία επαφή με την Ομοσπονδία. Δεν δίνω καμία πιθανότητα να παραμείνω στην ομάδα. Είναι θέμα χρόνου να βρω την επόμενη δουλειά μου. Ούτε είχα κάποια ενημέρωση από την ΕΠΟ ότι θα μιλήσουμε τον Ιούνιο. Νομίζω ότι παίζει ρόλο και η κατάσταση στην Ομοσπονδία.Νιώθω την αναγνώριση από τον κόσμο. Δεν ξέρω... από την ΕΠΟ. Αν είχα ένα συμβόλαιο σε ισχύ και έπρεπε να με απολύσουν ένα ευχαριστώ θα μου έλεγαν. Αλλά η σύμβασή μου τελείωσε. Δεν πετύχαμε, αλλά δεν μου είπαν ένα ευχαριστώ».Στη συνέχεια, ερωτηθείς για το αν έπαιξε ρόλο«Μπορεί να έπαιξε ρόλο, αλλά δεν έχω μάθει να λέω ψέματα. Λέω μόνο αλήθειες. Μετά από ένα μήνα πληρώθηκε ο συνεργάτης μου. Όφειλα να τον προστατεύσω και αυτό έκανα. Στην ομοσπονδία περιμένουμε τον νέο πρόεδρο και ξέρω ότι στο ποδόσφαιρο παίζει ρόλο και η πολιτική. Είμαι χαρούμενος για την αγάπη του κόσμου και των παικτών μου και δυσαρεστημένος γιατί ήθελα να συνεχίσω την δουλειά μου».«Οταν τελειώσαμε τον Μάρτιο, καθίσαμε με τον Κωνσταντινίδη και τον Φύσσα και κάναμε έναν απολογισμό. Όλοι είναι σε αναμονή στην Ομοσπονδία. Από τον Ιανουάριο συζητούν για τις νέες εκλογές. Γίνεται μία πολιτική μάχη. Αυτή είναι η επαφή που είχαμε».«Θέλαμε να πετύχουμε σε τρία πράγματα. Στο Nations League, που το καταφέραμε, να φέρουμε τον κόσμο πίσω στο γήπεδο που, επίσης, το καταφέραμε και θέλαμε και την πρόκριση στο EURO, αλλά δεν το καταφέραμε. Ωστόσο αναπτύξαμε παίκτες που είναι βασικό κομμάτι της ομάδας και είναι, πλέον, και αναγνωρίσιμοι στην Ευρώπη. Στην Αγγλία με ρωτούν για τον Ιωαννίδη, τον Κωνσταντέλια και τον Κουλιεράκη. Είναι σπουδαίο αυτό που πέτυχαν και το πέτυχαν και μέσα από την Εθνική ομάδα».«Για να μιλήσουμε για τον Κωνσταντέλια θα πρέπει να πάμε πίσω, τότε που ήταν 14 ετών ήταν μεγάλο πρότζεκτ, αλλά για ένα διάστημα εξαφανίστηκε. Ίσως πήρε λάθος αποφάσεις. Τον επανέφερε με επιτυχία ο Λουτσέσκου. 'Εναν νεαρό δεν τον σκοτώνεις, αλλά τον πας σταδιακά. Θα υπάρχει πρόοδος με τον Κωνσταντέλια. Ανεξαρτήτως του προπονητή θα παίζει περισσότερο. Όλα στην περίπτωσή του έγιναν βάσει προγράμματος. Κωνσταντέλιας, Κουλιεράκης, Ιωαννίδης και Τζολάκης είναι το μέλλον».Αναφορικά με τον«Ο Φορτούνης είναι πολύ καλός, αλλά δεν μπορώ να έχω πέντε δεκάρια. Για να μπορέσει να είναι ο εαυτός του θα πρέπει να έχει ελεύθερος ρόλο, κάτι που είναι κόντρα στο πλάνο μου. Εμένα η πρώτη μου επιλογή ήταν ο Μπακασέτας. Αν δείτε, στο πρώτο μου παιχνίδι στην Ρουμανία έπαιξα με τον Μάνταλο στο δέκα και είπα τον Μπακασέτα ότι δεν μπορείτε να συνυπάρξετε. Μετά στο επόμενο ήταν ο Μπακασέτας στο δέκα και δεξιά ο Μάνταλος. Χρειάστηκε χρόνος για να παίξουν μαζί.Συνύπαρξη Κωνσταντέλια-Φορτούνη; Ίσως δεν ήμουν τόσο καλός να το πετύχω... Μου αρέσει η κατοχή. Δεν μπορώ να έχω πολλούς παίκτες σε ελεύθερο ρόλο. Άλλο είναι το πλάνο του Λουτσέσκου, άλλο του Αλμέιδα. Εγώ, ξαναλέω, δεν μπορώ να έχω πολλούς σε ελεύθερο ρόλο».«Ο Μάνταλος με καταλαβαίνει περισσότερο από κάθε άλλον, το τι ακριβώς θέλω. Με το Κόσοβο ήταν στον πάγκο. Δεν με ενδιαφέρουν τέτοια δημοσιεύματα. Όταν ανέλαβα οι περισσότεροι ήταν από τον Ολυμπιακό. Είπαν και για τον Γαλανόπουλο και για τον Μήτογλου, όλους τους διάλεγα εγώ.Δεν ένιωσα πίεση από κάποιο κλαμπ. Πάντα είχαμε σχέση ιδανική, με ίσες αποστάσεις. Έβλεπα όλα τα παιχνίδια. Και εγώ άκουγα τις φήμες ότι δεν είχα καλές σχέσεις κάποιες ομάδες. Δεν πήγα στον Άρη γιατί δεν έχει διεθνή παίκτη. Γνωρίζω ότι η διοίκηση της ΕΠΟ με κάποιες ομάδες έχει πιο ψυχρή σχέση, όμως, εγώ προσπαθούσα να είμαι κοντά με όλους».«Θα βοηθήσει την Εθνική ομάδα το φετινό πρωτάθλημα. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε και όλα μπορούν να συμβούν. Αυτός ο ανταγωνισμός θα προετοιμάσει τους Έλληνες παίκτες».«Είναι πολύ επικίνδυνο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Θα είναι φανταστικό μία ελληνική ομάδα να βρεθεί στον τελικό. Στο ενδεχόμενο που σκοράρει πρώτη η Βίλα θα είναι πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να προσεγγίσει το ματς όπως ακριβώς στην Αγγλία».Τέλος, κλείνοντας τη συνέντευξη δήλωσε για την Εθνική πως: «Εμένα δεν μου ζήτησε κανείς να περιμένω, δεν μπορώ να δώσω χρόνο. Δεν έχω».

