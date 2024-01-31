Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε 18 άτομα καθώς αγρότες προσπάθησαν να αποκλείσουν την κεντρική αγορά τροφίμων στο Ρουνζίς, η οποία είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης, ανακοίνωσε σήμερα πηγή στο αρχηγείο της αστυνομίας.

«Ο αποκλεισμός του Ρουνζίς είναι κόκκινη γραμμή. Δεκαοκτώ άτομα συνελήφθησαν βάσει των οδηγιών από το αρχηγείο της παρισινής αστυνομίας», δήλωσε αστυνομικός αξιωματούχος.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν έχει προειδοποιήσει πως ενώ οι διαμαρτυρίες των αγροτών στους αυτοκινητοδρόμους θα γίνουν ανεκτές, η αστυνομία δεν θα επιτρέψει στους αγρότες να αποκλείσουν αεροδρόμια ή την αγορά του Ρουνζίς, όπου προμηθεύονται φρέσκα τρόφιμα καταστήματα, σούπερ-μάρκετ και εστιατόρια της Γαλλίας και πέραν αυτής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

