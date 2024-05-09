Αστείο ή παράπονο; Ο βασιλιάς Κάρολος χαριτολόγησε σήμερα Πέμπτη, λέγοντας ότι «του επέτρεψαν να βγει από το κλουβί του», καθώς ο Βρετανός μονάρχης επισκέφτηκε μια σχολή στρατιωτικής εκπαίδευσης σε μια ακόμη δημόσια εμφάνιση από τότε που επέστρεψε στα βασιλικά του καθήκοντα μετά τη διάγνωση του με καρκίνο.

«Ζητώ συγγνώμη που σας ξάφνιασα, αλλά όταν εμφανίστηκε αυτή η ευκαιρία και μου επέτρεψαν να βγω από το κλουβί μου, ήθελα να έρθω να δω», είπε στους στρατιώτες καθώς συνάντησε το προσωπικό και τις οικογένειές τους στη σχολή στην νότια Αγγλία.

The King said he was glad to be "out of my cage" as he embarked on his first military engagement since announcing a comeback to public duty.

Charles meet staff and families of the 3 Royal School of Military Engineering (3RSME), the training base for the Army’s Royal Engineers pic.twitter.com/MOBuKUzem4 — Rebecca English (@RE_DailyMail) May 9, 2024

Ο 75χρονος βασιλιάς «ένιωσε μεγάλη ενθάρρυνση» επιστρέφοντας στα καθήκοντά του, ανέφεραν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η δημόσια εμφάνιση του Καρόλου ήταν η δεύτερη μέσα σε δύο ημέρες μετά τη διοργάνωση εκδήλωσης στον κήπο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την Τετάρτη.

Εννέα μήνες μετά την ενθρόνισή του τον Μάιο του 2023, το παλάτι ανακοίνωσε στην αρχές Φεβρουαρίου ότι ο Κάρολος πάσχει από καρκίνο, τον οποίο ανακάλυψε έπειτα από μια επέμβαση στον προστάτη τον Ιανουάριο. Η φύση του καρκίνου και η εξέλιξη της νόσου δεν διευκρινίστηκαν ποτέ.

Τότε ο Κάρολος ματαίωσε όλες τις δημόσιες δραστηριότητές του, όμως συνέχισε τα καθήκοντα του συνταγματικού μονάρχη, που προβλέπουν κυρίως να υπογράφει νόμους, να συναντάται συχνά με τον πρωθυπουργό και να επικυρώνει ορισμένους διορισμούς.

Last week a friend of the King told me he was like a “caged lion” away from public duties for 3 months. Today Charles said he was glad to be “out of my cage” on his first military engagement of the year with personnel and families of the @BritishArmy 3 Royal School of Military 👇🏼 pic.twitter.com/nIYTTUw3mW — Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) May 9, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.