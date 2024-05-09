Λογαριασμός
«Μου επέτρεψαν να βγω από το κλουβί μου»: Το αστείο (ή παράπονο) του βασιλιά Καρόλου σε δημόσια εμφάνισή του - Βίντεο

Ο 75χρονος βασιλιάς «ένιωσε μεγάλη ενθάρρυνση» επιστρέφοντας στα καθήκοντά του, ανέφεραν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Charles

Αστείο ή παράπονο; Ο βασιλιάς Κάρολος χαριτολόγησε σήμερα Πέμπτη, λέγοντας ότι «του επέτρεψαν να βγει από το κλουβί του», καθώς ο Βρετανός μονάρχης επισκέφτηκε μια σχολή στρατιωτικής εκπαίδευσης σε μια ακόμη δημόσια εμφάνιση από τότε που επέστρεψε στα βασιλικά του καθήκοντα μετά τη διάγνωση του με καρκίνο.

«Ζητώ συγγνώμη που σας ξάφνιασα, αλλά όταν εμφανίστηκε αυτή η ευκαιρία και μου επέτρεψαν να βγω από το κλουβί μου, ήθελα να έρθω να δω», είπε στους στρατιώτες καθώς συνάντησε το προσωπικό και τις οικογένειές τους στη σχολή στην νότια Αγγλία.

Ο 75χρονος βασιλιάς «ένιωσε μεγάλη ενθάρρυνση» επιστρέφοντας στα καθήκοντά του, ανέφεραν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η δημόσια εμφάνιση του Καρόλου ήταν η δεύτερη μέσα σε δύο ημέρες μετά τη διοργάνωση εκδήλωσης στον κήπο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την Τετάρτη.

Εννέα μήνες μετά την ενθρόνισή του τον Μάιο του 2023, το παλάτι ανακοίνωσε στην αρχές Φεβρουαρίου ότι ο Κάρολος πάσχει από καρκίνο, τον οποίο ανακάλυψε έπειτα από μια επέμβαση στον προστάτη τον Ιανουάριο. Η φύση του καρκίνου και η εξέλιξη της νόσου δεν διευκρινίστηκαν ποτέ.

Τότε ο Κάρολος ματαίωσε όλες τις δημόσιες δραστηριότητές του, όμως συνέχισε τα καθήκοντα του συνταγματικού μονάρχη, που προβλέπουν κυρίως να υπογράφει νόμους, να συναντάται συχνά με τον πρωθυπουργό και να επικυρώνει ορισμένους διορισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

