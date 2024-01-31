Χαμάς: Εξετάζεται σχέδιο τριών φάσεων για εκεχειρία στη Γάζα

Η Χαμάς εξετάζει μία πρόταση συμφωνίας για εκεχειρία με το Ισραήλ στη Γάζα, η οποία συμπεριλαμβάνει τρεις φάσεις και προβλέπει μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας πολλών εβδομάδων, ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή στους κόλπους της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης.

Η Χαμάς είπε χθες πως εξετάζει την πρόταση εκεχειρίας, την οποία κατέθεσαν μεσολαβητές κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης στο Παρίσι, έπειτα από μια πρώτη κατάπαυση του πυρός διάρκειας μίας εβδομάδας, στα τέλη Νοεμβρίου, κατά την οποία 105 όμηροι που κρατούνταν στη Γάζα απελευθερώθηκαν με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 Παλαιστινίων που κρατούνταν στο Ισραήλ.

Η πρώτη φάση αυτής της πρότασης αναφέρει μια εκεχειρία διάρκειας έξι εβδομάδων, με δυνατότητα παράτασης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Ισραήλ θα πρέπει να αποφυλακίσει μεταξύ 200 και 300 Παλαιστίνιους κρατουμένους που δεν κρατούνται υπό ένα καθεστώς υψηλής ασφαλείας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 35-40 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, είπε μία πηγή στους κόλπους της Χαμάς, που πρόσκειται στους Αιγύπτιους και Καταριανούς μεσολαβητές.

Μονάχα «οι γυναίκες, τα παιδιά και οι άνδρες ασθενείς άνω των 60 ετών» που κρατούνται στη Γάζα θα μπορέσουν να απελευθερωθούν, επισήμανε αυτή η πηγή στο AFP υπό καθεστώς ανωνυμίας. Μεταξύ 200 έως 300 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια θα μπορούσαν επίσης να εισέρχονται κάθε ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει διαπραγματεύσεις με αντικείμενο την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων και την επιστροφή εκτοπισμένων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», διευκρίνισε αυτή η πηγή.

Η Χαμάς ζητάει μια πλήρη κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για όποια συμφωνία, ιδίως σχετικά με την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε χθες ότι το Ισραήλ δεν θα αποφυλακίσει «χιλιάδες Παλαιστίνιους τρομοκράτες» ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Εάν η αρχική κατάπαυση του πυρός τηρηθεί, ένα δεύτερο βήμα προβλέπει την απελευθέρωση «εφέδρων στρατιωτών» που κρατούνται στη Γάζα ως αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση ενός αριθμού, που δεν έχει καθοριστεί, Παλαιστινίων κρατουμένων.

Οι μη έφεδροι στρατιώτες θα μπορούσαν επίσης να απελευθερωθούν, σύμφωνα με αυτήν την πηγή, επίσης με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Η τελευταία φάση αφορά την ανταλλαγή των σορών ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί και μια συμφωνία που σχετίζεται με τον έλεγχο των σημείων συνοριακών ελέγχων της Γάζας και την ανοικοδόμηση των παλαιστινιακών εδαφών.

Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης σήμερα με οικογένειες ομήρων, ο Νετανιάχου επισήμανε τις «προσπάθειες» του Ισραήλ για την απελευθέρωσή τους, χωρίς να αναφέρει ευθέως την πρόταση εκεχειρίας.

«Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, όμως όσο περισσότερο αυτές οι προσπάθειες παραμένουν διακριτικές τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να επιτύχουν», τόνισε, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του γραφείου του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

