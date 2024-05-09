ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο Στέφανος Κασσελάκης, θα βρίσκεται πάντα δίπλα στους εργαζόμενους

«Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, θα βρίσκεται πάντα δίπλα σε όλους τους εργαζόμενους που η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να φιμώσει», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αξιωματική αντιπολίτευση.

«Θα βρίσκεται δίπλα σε όσους φοβούνται να μιλήσουν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, διαφυλάσσοντας την αξιοπρέπειά τους», προσθέτει.

«Ο Στέφανος Κασσελάκης φυσικά και θα γίνει ασπίδα για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, που απειλούνται με διάφορους τρόπους προκειμένου να μην χαλάσουν την καλοπληρωμένη, ψεύτικη εικόνα της αδίστακτης κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει και επαναλαμβάνει το κάλεσμα του Στ. Κασσελάκη «για όσους θέλουν να καταγγείλουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με το Δημόσιο Σύστημα Υγείας», να μπουν στο isyriza.gr/opinion_form.

«Μια νέα σχέση πολίτη-πολιτικής ξεκινάει», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.