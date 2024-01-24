Ιταλία: 100 παιδιά από τη Γάζα σε νοσοκομεία της χώρας

Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας Γκουίντο Κροζέτο δήλωσε σήμερα «με ικανοποίηση και μια κάποια υπερηφάνεια» ότι «εκατό παιδιά, με τις οικογένειές τους, πρόκειται να μεταφερθούν από τη Λωρίδα της Γάζας σε ιταλικά νοσοκομεία για να θεραπευθούν».

«Τα πρώτα τριάντα παιδιά θα φτάσουν στην Ιταλία με αερογέφυρα από την Αίγυπτο, χάρη στη βοήθεια της πολεμικής αεροπορίας της χώρας μας, ενώ άλλα τριάντα θα μεταφερθούν, στο τέλος τους μηνός, από το ιταλικό στρατιωτικό πλοίο Βουλκάνο», πρόσθεσε ο Κροζέτο.

«Η Ιταλία καταβάλλει προσπάθειες με στόχο την αποκλιμάκωση της σύρραξη και την παροχή βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό, ο οποίος είναι θύμα, χωρίς να φέρει ευθύνες, των τρομοκρατών της Χαμάς», τόνισε ο Ιταλός υπουργός.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι «τις ερχόμενες ημέρες ο ιταλικός στρατός σκοπεύει να στήσει νοσοκομείο εκστρατείας, πρωτοβουλία για την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τις κύριες χώρες της ευρύτερης περιοχής».

«Δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι, ο αγώνας αυτός είναι ηθικού χαρακτήρα, πριν ακόμη από πολιτικού. Η χώρα μας, μαζί με τη Γαλλία και το Κατάρ είναι η μόνη που καταβάλλει σημαντική ανθρωπιστική προσπάθεια. Εύχομαι και άλλες χώρες να πάρουν μέρος σε αυτόν τον αγώνα αλληλεγγύης, λαμβάνοντας υπόψη και ότι το πλωτό μας νοσοκομείο, Βουλκάνο, σύντομα θα επιστρέψει στην Ιταλία», ολοκλήρωσε ο Γκουίντο Κροζέτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

