Σε Μέση Ανατολή και Τουρκία ο Κάμερον

Θανάσης Γκαβός

Δεκτός από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ έγινε το απόγευμα της Τετάρτης ο υπουργός Εξωτερικών του Ην. Βασιλείου λόρδος Κάμερον, στην αρχή της νεότερης περιοδείας του σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Ο Ντέιβιντ Κάμερον θα έχει συνάντηση και με τον Ισραηλινό ομόλογό του πριν επισκεφθεί τον ηγέτη της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στη Δυτική Όχθη.

Το ταξίδι του περιλαμβάνει επίσης επαφές στο Κατάρ και στην Τουρκία.

Στόχος του ταξιδιού του λόρδου Κάμερον είναι να πιέσει περαιτέρω για την παροχή περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, για την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς και για την επίτευξη μίας βιώσιμης εκεχειρίας.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει προσδιορίσει ως προϋποθέσεις για μια «βιώσιμη εκεχειρία» την απελευθέρωση όλων των ομήρων και να μην είναι πλέον σε θέση η Χαμάς να πλήξει το Ισραήλ.

Πρωταρχικό επίκεντρο των συζητήσεων στο Ισραήλ και στο Κατάρ είναι να συμφωνηθεί επειγόντως μία ανθρωπιστική παύση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο λόρδος Κάμερον θα επαναλάβει επίσης τη βρετανική θέση υπέρ λύσης δύο κρατών, με τη Γάζα υπό τη διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Κανένας δε θέλει να δει αυτή τη σύρραξη να συνεχίζεται ούτε για μια στιγμή περισσότερο από όσο χρειάζεται. Μία άμεση παύση είναι τώρα απαραίτητη για να μπει βοήθεια και να φύγουν οι όμηροι (από τη Γάζα). Η κατάσταση είναι απελπιστική», δήλωσε στην αρχή του ταξιδιού του ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών.

Στην Τουρκία ο λόρδος Κάμερον θα συναντηθεί με κυβερνητικούς αξιωματούχους για να συζητήσει περί περιφερειακής σταθερότητας και άλλων κοινών προκλήσεων, όπως η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και της παράνομης μετανάστευσης, αλλά και η αύξηση της υποστήριξης προς το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία, ανέφερε το Foreign Office.

