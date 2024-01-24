Συζητήσεις και αντικρουόμενες απόψεις έχει προκαλέσει η απόφαση του δήμου της Μπολόνια να περιορίσει την ταχύτητα των ΙΧ αυτοκινήτων και των μέσων μαζικής μεταφοράς στα 30 χιλιόμετρα την ώρα στο 70% των δρόμων της πόλης.

Σύμφωνα με την δημοτική αρχή της πόλης αυτής του ιταλικού Βορρά, ο περιορισμός της ταχύτητας (έως τώρα, στις ιταλικές αστικές περιοχές το όριο ταχύτητας είναι 50 χλμ/ώρα) θα βοηθήσει καθοριστικά στην μείωση των δυστυχημάτων. Σε περίπτωση τροχαίου επίσης, εκτιμάται ότι οι συνέπειες για τυχόν τραυματίες θα είναι σαφώς πιο περιορισμένες.

Πρόκειται για το πρώτο «πείραμα» αυτού του είδους στην Ιταλία αλλά, όπως γράφει ο Τύπος, και οι δήμαρχοι άλλων πόλεων, όπως της Ρώμης, σκέφτονται να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Μπολόνια.

Η εφημερίδα La Repubblica γράφει ότι ανάλογα μέτρα έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκές πόλεις όπως στην Μαδρίτη, στο Μπιλμπάο, στο Λονδίνο, στο 'Αμστερνταμ και στην Ζυρίχη.

Ο Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος είναι υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της κυβέρνησης Μελόνι και γραμματέας της Λέγκα, δεν συμφωνεί με την όλη πρωτοβουλία και υπογραμμίζει ότι «δεν είναι λογικό να εφαρμόζεται το νέο αυτό μέτρο σχεδόν σε όλη την πόλη» και ότι «το να αναγκάζεις τους κατοίκους της Μπολόνια να οδηγούν με όριο ταχύτητας τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλεί περισσότερα προβλήματα απ' ότι θετικές επιπτώσεις».

Το ιταλικό υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, σε σημερινή του ανακοίνωση, υπογραμμίζει ότι «μειώσεις του ορίου ταχύτητας στις διάφορες πόλεις πρέπει να αφορούν συγκεκριμένες αστικές περιοχές και περιορισμένες χρονικές περιόδους». Όλα δείχνουν, δηλαδή, ότι προμηνύεται σύγκρουση της ιταλικής τοπικής αυτοδιοίκησης και της κυβέρνησης της Ρώμης με αντικείμενο την οδική συμπεριφορά των Ιταλών πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

