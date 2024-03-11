Λίβανος: Επίθεση με drones από την Χεζμπολάχ εναντίον θέσεων του ισραηλινού στρατού στα Υψίπεδα του Γκολάν

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε επίθεση με πολλά drones εναντίον θέσεων της αντιαεροπορικής άμυνας του Ισραήλ στα υπό ισραηλινή κατοχή Υψίπεδα του Γκολάν.

Η Χεζμπολάχ πρόσθεσε ότι τα τέσσερα drones που εκτόξευσε πέτυχαν «με ακρίβεια» τους στόχους τους, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για μία ακόμη επιχείρηση σε ένδειξη υποστήριξης προς τις ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τις αρχές Οκτωβρίου – όταν ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση του παλαιστινιακού κινήματος εναντίον του Ισραήλ-- η Χεζμπολάχ στοχοθετεί καθημερινά ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους.

Το Ισραήλ απαντά εξαπολύοντας πλήγματα εναντίον του Λιβάνου, τα οποία έχουν κυρίως επικεντρωθεί στο νότιο τμήμα της χώρας κοντά στη μεθόριο, αν και τις τελευταίες εβδομάδες επλήγησαν στόχοι και πιο βαθιά στο λιβανέζικο έδαφος.

Από την έναρξη των εχθροπραξιών σχεδόν 300 άνθρωποι --στην πλειονότητά τους μαχητές της Χεζμπολάχ και άλλων παρατάξεων-συμμάχων της, αλλά και τουλάχιστον 46 άμαχοι-- έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP.

Στο βόρειο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί 16 άνθρωποι —δέκα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και έξι άμαχοι—, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

