Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει αν σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς

Ο στρατός του Ισραήλ ελέγχει αν ο Μαρουάν Ίσα, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας την προηγούμενη εβδομάδα, ανέφερε σε σημερινό της άρθρο η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Ο στρατός προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιώσει το άρθρο.

Σύμφωνα με αυτό, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πριν από δύο ημέρες πλήγμα εναντίον στόχου στη Νουσεϊράτ, στην κεντρική Γάζα, βασιζόμενες σε πληροφορίες που ανέφεραν ότι εκεί βρισκόταν ο Ίσα, δεύτερος στην ιεραρχία του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς.

Το παλαιστινιακό κίνημα δεν έχει απαντήσει σε αίτημα να σχολιάσει τις πληροφορίες της Haaretz.

Ο Ίσα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις του κατάλογου του Ισραήλ με τους πλέον καταζητούμενους Παλαιστίνιους. Μαζί του είναι ο Μοχάμεντ Ντέιφ, επικεφαλής του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς, των Ταξιαρχιών των Μαρτύρων του αλ Άκσα, και ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα Γιαχία Σινουάρ που πιστεύεται ότι ήταν οι εγκέφαλοι της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ.

Αν επιβεβαιωθεί, ο θάνατος του Ίσα ενδέχεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας στη Γάζα και απελευθέρωσης των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

