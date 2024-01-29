Λογαριασμός
Ισραήλ: Σειρήνες για εισερχόμενους πυραύλους ηχούν στο Τελ Αβίβ και σε άλλες μεγάλες πόλεις

Για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες - Οι κάτοικοι έτρεξαν σε καταφύγια 

Ισραήλ - Γάζα

Σειρήνες προειδοποίησης για εισερχόμενους πυραύλους ηχούν στο Τελ Αβίβ και σε άλλες μεγάλες πόλεις σε όλο το κεντρικό Ισραήλ, για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες, με τους κατοίκους να τρέχουν σε καταφύγια.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις.

Ενδεχομένες αυτές οι εκρήξεις να προέρχονται από τα ισραηλινά συστήματα αεροπορικής άμυνας που κατέρριψαν πύραυλους που εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

