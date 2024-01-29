Λογαριασμός
Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν δρόμους γύρω από το Παρίσι - Δείτε βίντεο

Αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει τους αγρότες να μην προσπαθήσουν να σταματήσουν τις παραδόσεις τροφίμων στα σούπερ μάρκετ

Γάλλοι αγρότες έχουν οδηγήσει εκατοντάδες τρακτέρ στα περίχωρα του Παρισιού στο πλαίσιο των διαμαρτυριών τους ενάντια στη μείωση των εισοδημάτων μπλοκάροντας δρόμους.

Σύμφωνα με το BCC, αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει τους αγρότες να μην προσπαθήσουν να σταματήσουν τις παραδόσεις τροφίμων στα σούπερ μάρκετ. Η αστυνομία έχει λάβει εντολές να μην επέμβει, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις αταξίας.

Πηγή: skai.gr

