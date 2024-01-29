Γάλλοι αγρότες έχουν οδηγήσει εκατοντάδες τρακτέρ στα περίχωρα του Παρισιού στο πλαίσιο των διαμαρτυριών τους ενάντια στη μείωση των εισοδημάτων μπλοκάροντας δρόμους.
Σύμφωνα με το BCC, αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει τους αγρότες να μην προσπαθήσουν να σταματήσουν τις παραδόσεις τροφίμων στα σούπερ μάρκετ. Η αστυνομία έχει λάβει εντολές να μην επέμβει, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις αταξίας.
LIVE: Farmers in France protest by blocking major highways to Paris with tractors https://t.co/o5Ja2Ozawc— Reuters (@Reuters) January 29, 2024
🇫🇷Multiple highways to Paris are currently being blocked by farmers and taxi drivers who came to help.— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) January 29, 2024
As a response, Macron has mobilized 15K police officers. Nice try Macron, but the people are on the side of the farmers. This uprising can’t be stopped. pic.twitter.com/8kUGCGfPKL
WOAH— PeterSweden (@PeterSweden7) January 29, 2024
Thousands of tractors are BLOCKADING all of Paris as the French farmers are saying NO to climate policies.
15 000 police have been mobilized to stop the farmers from entering the city.
🚜🚜🚜pic.twitter.com/L5TmVHzMIB
