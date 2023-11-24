Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε σήμερα ότι η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ με τη Χαμάς στη Γάζα είναι μια «σύντομη παύση», μετά την οποία το Ισραήλ θα επαναλάβει τις επιχειρήσεις με πλήρη στρατιωτική δύναμη.

Ο Γκάλαντ έκανε τα σχόλια αυτά στον Ιταλό ομόλογό του, που πραγματοποίησε επίσκεψη στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με το γραφείο του. Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ το Ισραήλ ετοιμάζεται να δεχθεί 13 ομήρους που θα αφεθούν ελεύθεροι από τη Γάζα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 39 Παλαιστινίων κρατουμένων.

«Θα υπάρξει μια σύντομη παύση και μετά θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε με πλήρη στρατιωτική δύναμη. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πετύχουμε τους στόχους μας: να καταστρέψουμε τη Χαμάς και να φέρουμε πίσω τους ομήρους από τη Γάζα στο Ισραήλ – υπάρχουν 240 όμηροι και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε και να ανεχθούμε», δήλωσε ο Γκάλαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

