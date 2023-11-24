Δέκα ασθενοφόρα κατευθύνονται στη Γάζα για να απομακρύνουν ασθενείς και τραυματίες

Καθώς τέθηκε σε ισχύ η ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας, δέκα ασθενοφόρα κατευθύνονται προς την πόλη της Γάζας για να απομακρύνουν ασθενείς από εκεί, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

Την επιχείρηση «συντονίζει και συνοδεύει» ο ΟΗΕ, επεσήμανε η Ερυθρά Ημισέληνος στο Χ.

Ambulance vehicles headed to Gaza to transport the wounded and move the remains of the martyrs.#Gaza_bombing #FreePalestine pic.twitter.com/vWJayxU7YR — Daily Smack (@Daily_Smack) November 24, 2023

Τα ασθενοφόρα αναχώρησαν από τη Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Αποστολή τους είναι να απομακρύνουν ασθενείς και τραυματίες από το νοσοκομείο αλ Άχλι στην πόλη της Γάζας.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha) είχε ανακοινώσει πρόσφατα ότι το νοσοκομείο αλ Άχλι λειτουργεί στο ελάχιστο των δυνατοτήτων του.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 22 από τα 36 νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας έχουν πάψει να λειτουργούν λόγω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.