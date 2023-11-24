Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δέκα ασθενοφόρα κατευθύνονται στη Γάζα για να απομακρύνουν ασθενείς και τραυματίες

Την επιχείρηση «συντονίζει και συνοδεύει» ο ΟΗΕ, επεσήμανε η Ερυθρά Ημισέληνος 

Ασθενοφόρα_Γάζα

Καθώς τέθηκε σε ισχύ η ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας, δέκα ασθενοφόρα κατευθύνονται προς την πόλη της Γάζας για να απομακρύνουν ασθενείς από εκεί, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

Την επιχείρηση «συντονίζει και συνοδεύει» ο ΟΗΕ, επεσήμανε η Ερυθρά Ημισέληνος στο Χ.

Τα ασθενοφόρα αναχώρησαν από τη Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Αποστολή τους είναι να απομακρύνουν ασθενείς και τραυματίες από το νοσοκομείο αλ Άχλι στην πόλη της Γάζας.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha) είχε ανακοινώσει πρόσφατα ότι το νοσοκομείο αλ Άχλι λειτουργεί στο ελάχιστο των δυνατοτήτων του.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 22 από τα 36 νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας έχουν πάψει να λειτουργούν λόγω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λωρίδα της Γάζας εκεχειρία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark