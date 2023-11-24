Ο ισραηλινός στρατός έδωσε σήμερα περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία επιστροφής των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς για ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

Σύμφωνα με τον IDF, ένας κατάλογος με τα ονόματα όσων αναμένεται να απελευθερωθούν θα δίνεται στο Ισραήλ κάθε μέρα, γύρω στις 16:00 το απόγευμα. Μετά, ο στρατός θα στέλνει αξιωματικούς για να ειδοποιούν μέλη οικογενειών ομήρων αν τα αγαπημένα τους πρόσωπα θα αφεθούν ελεύθεροι ή όχι.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι όμηροι θα παραλαμβάνονται "στην περιοχή των συνόρων" και από εκεί θα μεταφέρονται στην αεροπορική βάση Χατζερίμ στο νότιο Ισραήλ. Μόλις αφεθούν ελεύθεροι, θα τους υποδεχθούν ειδικοί σε θέματα ψυχικής υγείας και θα υποβληθούν στις πρώτες ιατρικές εξετάσεις, ενώ θα τους δοθούν επίσης τηλέφωνα για να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους.

Από το Χατζερίμ, οι απελευθερωμένοι όμηροι θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία, όπου θα επανενωθούν με μέλη της οικογένειάς τους. Οι ηλικιωμένες γυναίκες θα μεταφερθούν σε διαφορετικό νοσοκομείο από τα μικρά παιδιά.

Όλοι οι απελευθερωμένοι όμηροι αναμένεται να παραμείνουν υπό ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον δύο ημέρες.

Με βάση τη συμφωνία, στις 16:00 πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι οι πρώτοι 13 όμηροι της Χαμάς, γυναίκες και παιδιά. Τρεις Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερώνονται από τις ισραηλινές φυλακές για κάθε έναν όμηρο, ανάμεσά τους ανήλικοι και γυναίκες.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος ανέφερε ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων 24 γυναικών και 15 εφήβων αγοριών, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με αντάλλαγμα τους 13 ομήρους που θα αφεθούν ελεύθεροι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

