Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Αγωνία για την απελευθέρωση ομήρων

Η ανακωχή ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας τέθηκε σε εφαρμογή στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και αναμένεται το απόγευμα -περί τις 16:00- η απελευθέρωση των πρώτων 13 ομήρων, καθώς για πρώτη φορά καταγράφεται ανάπαυλα έπειτα από 49 ημέρες ανελέητου πολέμου.

Το Κατάρ, παράγοντας-κλειδί στις διαπραγματεύσεις στις οποίες μεσολάβησαν επίσης η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ, εξασφάλισε προχθές τη συμφωνία των πλευρών για τετραήμερη εκεχειρία, με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο της οποίας θα αφεθούν ελεύθεροι περίπου 50 όμηροι -γυναίκες και παιδιά- και σε αντάλλαγμα θα αποφυλακιστούν κάπου 150 Παλαιστίνιοι φυλακισμένοι, επίσης γυναίκες και παιδιά.

Η εφαρμογή της «ανθρωπιστικής παύσης» των εχθροπραξιών αρχικά προβλεπόταν για χθες Πέμπτη, αλλά αναβλήθηκε για σήμερα.

Με το πρώτο φως, καθώς οι ακατάπαυστοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί αφότου ξέσπασε ο πόλεμος κόπασαν, χιλιάδες άνθρωποι μάζευαν τα υπάρχοντά τους για να πάνε οικογενειακώς στα χωριά τους.

Ο Όμαρ Τζιμπρίν, 16 ετών, είχε καταφύγει, μαζί με άλλα οκτώ μέλη της οικογένειάς του, στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Περίπου ένα τέταρτο προτού τεθεί σε εφαρμογή η εκεχειρία, είχε ήδη βγει από το νοσοκομείο κι είχε πάρει το δρόμο προς τα ανατολικά, προς το χωριό του, μερικά χιλιόμετρα από τη Χαν Γιούνις: «Γυρίζω σπίτι», είπε.

Αλλά καθώς αυτοκίνητα, κάρα που σέρνουν γαϊδούρια, τουκ-τουκ άρχιζαν να κινούνται, φυλλάδια στα αραβικά που έριξε από τους αιθέρες ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, προειδοποιούσαν: «Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα».

«Το να επιστρέψετε στον βορρά είναι απαγορευμένο και επικίνδυνο», υπογραμμίζεται στα φυλλάδια αυτά, με τρία θαυμαστικά. Ο στρατός του στρατού έχει χαρακτηρίσει το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου ζώνη επιχειρήσεων κι έχει διατάξει επανειλημμένα όλους τους αμάχους να φύγουν.

⭕️Watch this important message from the IDF Spokesperson for Arab media, @AvichayAdraee, to the civilians of Gaza:



”The war is not over yet. The humanitarian pause is temporary. The northern Gaza Strip is a dangerous war zone and it is forbidden to move north. For your safety,… https://t.co/OmtxDYHIK3 pic.twitter.com/4gaJDxgy5I — Israel Defense Forces (@IDF) November 24, 2023

Περίπου δεκαπέντε λεπτά αφού τέθηκε σε ισχύ η ανακωχή, ήχησαν σειρήνες συναγερμού για ρουκέτες σε χωριά γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας. Σε προηγούμενους πολέμους ανάμεσα σε ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις και το Ισραήλ ήταν ως και συνηθισμένο να παραβιάζονται ανακωχές τα πρώτα λεπτά μετά την εφαρμογή τους. Ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής καμιά εκτόξευση ρουκετών από πλευράς μαχητών.

Τα πρώτα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν το φυλάκιο στη Ράφα, στα σύνορα με τον Αίγυπτο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, περίπου μια ως μιάμιση ώρα αφού τέθηκε σε εφαρμογή η ανακωχή. Σύμφωνα με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, αναμένεται να περνούν περίπου 200 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια καθημερινά. Ακόμη, θα παραδίδονται 130.000 πετρελαίου ντίζελ.

Trucks carrying fuel and relief supplies begin crossing into Gaza Strip through Rafah border crossing with Egypt as part of the cease-fire between Hamas and Israel ⤵️ pic.twitter.com/lMWRpn26Zb — Anadolu English (@anadoluagency) November 24, 2023

Απελευθερώσεις «μυστικά»

Η Χαμάς επιβεβαίωσε την «πλήρη διακοπή των στρατιωτικών δραστηριοτήτων» τις επόμενες τέσσερις ημέρες, περίοδο κατά την οποία θα απελευθερωθούν τουλάχιστον 50 όμηροι με αντάλλαγμα «τρεις παλαιστίνιους φυλακισμένους» για τον καθένα.

Πηγή προσκείμενη στις αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας είπε ότι θα είναι παρούσα αιγυπτιακή αντιπροσωπεία στην Ιερουσαλήμ και στη Ραμάλα για να εξασφαλίσει την «τήρηση του καταλόγου» των παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν.

Αξιωματούχοι των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας, συνοδευόμενοι από προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού και αιγύπτιους πράκτορες, θα βρίσκονται στην «αιγυπτιακή αίθουσα» στη Ράφα για να υποδεχθούν ομήρους που θα αφεθούν ελεύθεροι. Σχεδιάζεται να μεταφερθούν αεροπορικώς στην Αλ Αρίς και από εκεί στο Ισραήλ.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς δήλωσε ότι η απελευθέρωση των ομήρων θα γίνει υπό συνθήκες μυστικότητας και ότι στη Ράφα δεν θα επιτραπεί να βρίσκονται δημοσιογράφοι.

Οι ισραηλινές αρχές θα λαμβάνουν κάθε βράδυ κατάλογο με τα ονόματα των ομήρων που θα αφήνονται ελεύθεροι το επόμενο πρωί.

Η Μαγιάν Ζιν έμαθε χθες βράδυ πως οι δυο κόρες της δεν θα είναι ανάμεσα στους ομήρους που θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα. «Είναι απίστευτα δύσκολο για μένα», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter), ωστόσο πρόσθεσε πως είναι «ανακουφισμένη για τις άλλες οικογένειες».

Στην ανατολική Ιερουσαλήμ, η Σαμίρα Ντουάγιατ ελπίζει πως θα αφήσουν ελεύθερη την κόρη της Σουρούκ, 26 ετών, καθώς έχει εκτίσει ήδη τη μισή ποινή από τα 16 χρόνια κάθειρξης που της επιβλήθηκαν: «κλαίω, γελάω, τρέμω... », είπε.

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο με τα ονόματα 300 Παλαιστινίων που είναι πιθανό να αφεθούν ελεύθεροι: περιλαμβάνει 33 γυναίκες και 267 νέους κάτω των 19. Ανάμεσά τους, 49 χαρακτηρίζονται μέλη της Χαμάς.

«Θέσαμε ως όρο ότι (...) οι γυναίκες και τα παιδιά που βρίσκονται στις φυλακές θα απελευθερωθούν» κατά «αρχαιότητα», δηλαδή με βάση το πόσο καιρό κρατούνται, δήλωσε ο Μπασάμ Ναΐμ, στέλεχος της Χαμάς.

Επιστροφή στον πόλεμο;

Η διεθνής κοινότητα εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία να κηρυχθεί ανακωχή, βλέποντας το πρώτο βήμα προς πιο διαρκή αποκλιμάκωση της βίας.

Δηλώνοντας πως εργάζεται για «μακροπρόθεσμη πολιτική λύση αυτής της κρίσης», ο νέος επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ντέιβιντ Κάμερον συναντήθηκε χθες με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και σήμερα θα έχει συνομιλίες με παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Η ισραηλινή κυβέρνηση και ο ισραηλινός στρατός έχουν διαμηνύσει πως θα «συνεχίσουν» τον πόλεμο για να «εξαλείψουν» τη Χαμάς αφού τερματιστεί η ανακωχή.

«Δεν θα σταματήσουμε τον πόλεμο. Θα συνεχίσουμε ως τη νίκη», διαβεβαίωσε ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Χερτσί Χαλεβί.

«Ο έλεγχος του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας είναι το πρώτο βήμα του μακρού πολέμου και προετοιμαζόμαστε για τις επόμενες φάσεις», ανέφερε εξάλλου ο εκπρόσωπος του στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί.

Από την άλλη, ο παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ, ο Ριάντ Μανσούρ, κάλεσε η ανακωχή να μην είναι «απλά μια παύση», να γίνει προσπάθεια να σημάνει το τέλος του πολέμου που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν μαχητές της Χαμάς εξαπέλυσαν έφοδο εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας σκοτώνοντας κάπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας άλλους 240 ομήρους, στην πιο πολύνεκρη επίθεση από ιδρύσεως εβραϊκού κράτους το 1948.

Στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία σφυροκοπεί ασταμάτητα ο ισραηλινός στρατός σε αντίποινα για την επίθεση, καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς, έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 14.800 άνθρωποι, ανάμεσά τους κάπου 6.150 παιδιά, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας.

Οι βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει πελώρια καταστροφή και ανθρωπιστική κρίση, τονίζει ο ΟΗΕ, καθώς έχει εκτοπιστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του παλαιστινιακού θυλάκου -1,7 εκατ. από τα 2,4 εκατ. κατοίκους του- και η βοήθεια διανέμεται με σταγονόμετρο.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις τονίζουν πως η βοήθεια που αναμένεται να μπει αυτές τις τέσσερις ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας δεν αρκεί και καλούν να κηρυχθεί πιο μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

