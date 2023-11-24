Θεραπεία για θυμό- κοινωφελές έργο ζητά η οικογένεια της Στίνκαμπ για Πιστόριους

Ο 37χρονος νοτιοαφρικανός παραολυμπιονίκης Οσκαρ Πιστόριους, ο οποίος πέτυχε την υπό όρους αποφυλάκισή του στις αρχές του Ιανουαρίου, δέκα χρόνια μετά την δολοφονία της φίλης του Ρίβα Στέενκαμπ, θα πρέπει να ακολουθήσει θεραπεία για την διαχείριση των εκρήξεων θυμού, ανακοίνωσε η οικογένεια του θύματος.

«Θα πρέπει να ακολουθήσει θεραπεία για τις εκρήξεις θυμού, να προσφέρει κοινωφελές έργο και να ακολουθήσει θεραπεία για την βία κατά των γυναικών», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της οικογένειας Στέενκαμπ.

Ο Πιστόριους πυροβόλησε τη Στεενκαμπ πολλές φορές την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2013, ισχυριζόμενος αργότερα ότι νόμιζε πως ήταν για διαρρήκτης.

Ο Πιστόριους, 37 ετών σήμερα, καταδικάστηκε το 2016 σε 13 χρόνια κάθειρξης.

#BREAKING Oscar Pistorius granted parole after girlfriend's murder: prison authorities pic.twitter.com/6UgeQ2qQDV — AFP News Agency (@AFP) November 24, 2023

Η υπό όρους αποφυλάκιση θα διαρκέσει έως τις 5 Δεκεμβρίου 2029 και θα υπόκειται σε προϋποθέσεις μέχρι τη λήξη της ποινής του.

Το συμβούλιο αποφυλάκισης εξέτασε ξανά την υπόθεσή του την Παρασκευή, αφού είχε απορρίψει αίτημα αποφυλάκισής του τον Μάρτιο.

Η απόφαση για δεύτερη ακρόαση λήφθηκε αφότου ο δικηγόρος του παρέπεμψε την υπόθεσή του στο συνταγματικό δικαστήριο για λάθη στον υπολογισμό για το πότε ο Πιστόριους θα ήταν κατάλληλος για αποφυλάκιση υπό όρους.

Η μητέρα του θύματος, Τζουν Στέενκαμπ, δεν δήλωσε αντίθετη με την καταβολή εγγύησης, ωστόσο σε επιστολή της προς την αρμόδια για τις αποφυλακίσεις επιτροπή, διερωτήθηκε εάν τα «τεράστια ζητήματα θυμού» του Πιστόριους αντιμετωπίστηκαν πραγματικά στη φυλακή, προσθέτοντας ότι ενδεχομένως «θα ανησυχούσε για την ασφάλεια οποιασδήποτε γυναίκας» έρθει σε επαφή μαζί του.

Η Τζούν Στέενκαμπ επέλεξε να μην παραστεί στην ακρόαση αποφυλάκισης στη φυλακή Ατέριτζβιλ, κοντά στην Πρετόρια. Ο πατέρας του θύματος, Μπάρι, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες.

ΑΠΕ- SKAIGR

