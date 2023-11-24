Για μεταναστευτικό και Μεσανατολικό συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Φραγκίσκος

Από τον Πάπα Φραγκίσκο έγινε δεκτός, σήμερα στο Βατικανό, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στην συνέχεια, ο κ. Χριστοδουλίδης είχε συνάντηση και με τον πρωθυπουργό του Βατικανού, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αγίας Έδρας, στην συνάντησή με τον καρδινάλιο Παρολίν «εκφράσθηκε ικανοποίηση για τις θετικές διμερείς σχέσεις, με αναφορά και σε κάποια θέματα που αφορούν τις σχέσεις κράτους- εκκλησίας».

Παράλληλα, «η συζήτηση περιεστράφη και γύρω από προκλήσεις οι οποίες, στην φάση αυτή, αφορούν την χώρα, όπως είναι το μεταναστευτικό» ενώ «υπήρξε ανταλλαγή απόψεων επί της διεθνούς κατάστασης, με ιδιαίτερη προσοχή στις συρράξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων και εκείνη ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη».

Ο Πρόεδρος της Κύπρου δώρισε στον ποντίφικα ένα έργο γλυπτικής -πρόκειται για δέντρο ελιάς σε ξύλο και μέταλλο, σύμβολο της ειρήνης- ενώ ο Φραγκίσκος ανταπέδωσε με το φετινό μήνυμα του για την ειρήνη, τους τόμους με τα κείμενα που έχει υπογράψει και το «μετάλλιο του Αγίου Πνεύματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

