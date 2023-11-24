Στη φυλακή Οφέρ αντιπροσωπεία του Ερυθρού Σταυρού για την παραλαβή των Παλαιστίνιων κρατούμενων

Εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού έφτασαν με λεωφορείο στη φυλακή Οφέρ στη Δυτική Όχθη για να παραλάβουν τους 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους που πρόκειται να απελευθερωθούν από το Ισραήλ ως μέρος του πρώτου σταδίου της συμφωνίας για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα.

זה האוטובוס של הצלב האדום שככל הנראה יסיע את האסירים עד לנק׳ השחרור pic.twitter.com/bk6CLoFiCV November 24, 2023

Όλοι οι κρατούμενοι έχουν μεταφερθεί στη φυλακή Οφέρ πριν από την αναμενόμενη απελευθέρωσή τους σήμερα το απόγευμα.



Israel ha comenzado a retirar a los prisioneros palestinos que serán liberados como parte de un canje de rehenes



Un convoy de las fuerzas especiales con los prisioneros se ha trasladado de la prisión de Dimona a Ofer. El proceso de intercambio está previsto para las 16:00 H. Loc pic.twitter.com/5ufX1BTOeM — Más_siosare 🇲🇽 (@siosare37376) November 24, 2023

