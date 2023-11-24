Λογαριασμός
Στη φυλακή Οφέρ αντιπροσωπεία του Ερυθρού Σταυρού για την παραλαβή των Παλαιστίνιων κρατούμενων

Το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 39 Παλαιστίνιους

Παλαιστίνιοι_κρατούμενοι

Εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού έφτασαν με λεωφορείο στη φυλακή Οφέρ στη Δυτική Όχθη για να παραλάβουν τους 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους που πρόκειται να απελευθερωθούν από το Ισραήλ ως μέρος του πρώτου σταδίου της συμφωνίας για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα.

Όλοι οι κρατούμενοι έχουν μεταφερθεί στη φυλακή Οφέρ πριν από την αναμενόμενη απελευθέρωσή τους σήμερα το απόγευμα.
 

