Στη φυλακή Οφέρ αντιπροσωπεία του Ερυθρού Σταυρού για την παραλαβή των Παλαιστίνιων κρατούμενων

Εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού έφτασαν με λεωφορείο στη φυλακή Οφέρ στη Δυτική Όχθη για να παραλάβουν τους 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους που πρόκειται να απελευθερωθούν από το Ισραήλ ως μέρος του πρώτου σταδίου της συμφωνίας για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα.
זה האוטובוס של הצלב האדום שככל הנראה יסיע את האסירים עד לנק׳ השחרור pic.twitter.com/bk6CLoFiCV— רוני גרין שאולוב - Roni Green Shaulov (@Ronigreensha) November 24, 2023
Όλοι οι κρατούμενοι έχουν μεταφερθεί στη φυλακή Οφέρ πριν από την αναμενόμενη απελευθέρωσή τους σήμερα το απόγευμα.
Israel ha comenzado a retirar a los prisioneros palestinos que serán liberados como parte de un canje de rehenes— Más_siosare 🇲🇽 (@siosare37376) November 24, 2023
Un convoy de las fuerzas especiales con los prisioneros se ha trasladado de la prisión de Dimona a Ofer. El proceso de intercambio está previsto para las 16:00 H. Loc pic.twitter.com/5ufX1BTOeM
- Στις 18:00 αναμένεται να φτάσουν στο Ισραήλ οι όμηροι - Θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία και θα συναντηθούν με μέλη των οικογενειών τους
