Ισραηλινός ΥΠΕΞ για συνάντηση Ερντογάν - Χανίγιε: «Ντροπή σου Ερντογάν»

Τη σφοδρή αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών Ισραήλ Κατς προκάλεσε η συνάντηση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, στην Κωνσταντινούπολη.

«Η συμμαχία των Αδελφών Μουσουλμάνων: Βιασμοί, δολοφονίες, βεβήλωση σωμάτων και κάψιμο βρεφών», γράφει ο Κατς σε μια ανάρτηση στο X που τη συνοδεύει με μια φωτογραφία του Ερντογάν και του Χανίγιε να κάνουν χειραψία.

«Ντροπή σου Ερντογάν!» προσθέτει ο Katz.

Ερντογάν στη συνάντηση με Χανίγιε: Το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα της καταπίεσης στους Παλαιστινίους

Την εκτίμηση πως το Ισραήλ θα πληρώσει μια μέρα το τίμημα της καταπίεσης που ασκεί στους Παλαιστινίους, εξέφρασε ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανιγιέ στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Ερντογάν συνοδευόταν από τον Υπουργό Εξωτερικών Xακάν Φιντάν, τον Διευθυντή της ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν , τον Διευθυντή Επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν και τον επικεφαλής σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας του Προέδρου Πρέσβη Ακίφ Τσαγατάϊ Κιλίτς και τον επικεφαλής σύμβουλο του Προέδρου Σεφέρ Τουράν.



Οπως ανέφερε η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις επιθέσεις του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη, και ιδιαίτερα τη Γάζα, για την οποία και αντικείμενο συζήτησης ήταν ειδικότερα το πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί η επαρκής και αδιάλειπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς και η δίκαιη και διαρκής ειρηνευτική διαδικασία στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

