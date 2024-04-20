Χιλιάδες διαδηλώνουν στα Κανάρια Νησιά κατά του μαζικού τουρισμού

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στην Τενερίφη κατά του μαζικού τουρισμού, ζητώντας από τις αρχές του ισπανικού νησιού να προχωρήσουν σε προσωρινούς περιορισμούς στις αφίξεις τουριστών, για να ανακόψει την ραγδαία άνοδο των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων θερινών κατοικιών και της κατασκευής ξενοδοχείων που αυξάνουν το κόστος στέγασης για τους κατοίκους.

Κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Άνθρωποι ζουν εδώ» και «Δεν θέλουμε να δούμε το νησί μας να πεθάνει», διαδηλωτές καλούσαν για αλλαγές στην τουριστική βιομηχανία που αντιπροσωπεύει το 35% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) στο αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων.

«Αυτό δεν είναι ένα μήνυμα κατά του τουρίστα, αλλά ενάντια σε ένα τουριστικό μοντέλο που δεν ωφελεί αυτή τη γη και πρέπει να αλλάξει», είπε ένας από τους διαδηλωτές στο Reuters κατά τη διάρκεια της πορείας στην πρωτεύουσα της Τενερίφης, Σάντα Κρουθ ντε Τενερίφε.

Μικρότερες πορείες πραγματοποιήθηκαν σε άλλα μέρα στο νησιωτικό σύμπλεγμα και σε άλλες ισπανικές πόλεις. Όλες οργανώθηκαν από περίπου δώδεκα περιβαλλοντικές οργανώσεις ενόψει της περιόδου αιχμής των θερινών διακοπών.

Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι τοπικές αρχές θα πρέπει να περιορίσουν προσωρινά τον αριθμό των επισκεπτών για να μετριάσουν την πίεση στο περιβάλλον, τις υποδομές και το απόθεμα κατοικιών των νησιών και να περιορίσουν τις αγορές ακινήτων από ξένους.

«Οι αρχές πρέπει να σταματήσουν αμέσως αυτό το διεφθαρμένο και καταστροφικό μοντέλο που εξαντλεί τους πόρους και κάνει την οικονομία πιο επισφαλή. Οι Κανάριοι Νήσοι έχουν όρια και η υπομονή των ανθρώπων επίσης», δήλωσε στο Reuters ο Αντόνιο Μπουλόν, ένας από τους διοργανωτές της διαδήλωσης.

Το αρχιπέλαγος των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων επισκέφθηκαν σχεδόν 14 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες το 2023, σε μια αύξηση 13% συγκριτικά με 2022, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Οι τοπικές αρχές ανησυχούν για τις επιπτώσεις που έχει ο αυτός ο υπερτουρισμός στους κατοίκους. Ένα προσχέδιο νόμου που αναμένεται να ψηφιστεί φέτος, το οποίο αυστηροποιεί τους κανόνες για τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις, έρχεται μετά από διαμαρτυρίες των κατοίκων που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος στέγασης.

Ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων Φερνάντο Κλαβίχο δήλωσε την Παρασκευή ότι αισθάνεται «περήφανος» που η περιοχή είναι ένας κορυφαίος ισπανικός τουριστικός προορισμός, αλλά αναγνώρισε ότι χρειάζονται περισσότεροι έλεγχοι καθώς ο κλάδος συνεχίζει να αναπτύσσεται.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εθελοτυφλούμε. Αν συνεχίσουμε να αγνοούμε το πρόβλημα, τα ξενοδοχεία θα συνεχίσουν να ανοίγουν χωρίς κανέναν έλεγχο» είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.