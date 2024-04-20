Ερντογάν σε Χανίγιε: Το Ισραήλ θα πληρώσει τίμημα για την Παλαιστίνη

Την εκτίμηση πως το Ισραήλ θα πληρώσει μια μέρα το τίμημα της καταπίεσης που ασκεί στους Παλαιστινίους, εξέφρασε ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανιγιέ στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Ερντογάν συνοδευόταν από τον Υπουργό Εξωτερικών Xακάν Φιντάν, τον Διευθυντή της ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν , τον Διευθυντή Επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν και τον επικεφαλής σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας του Προέδρου Πρέσβη Ακίφ Τσαγατάϊ Κιλίτς και τον επικεφαλής σύμβουλο του Προέδρου Σεφέρ Τουράν.

Οπως ανέφερε η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις επιθέσεις του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη, και ιδιαίτερα τη Γάζα, για την οποία και αντικείμενο συζήτησης ήταν ειδικότερα το πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί η επαρκής και αδιάλειπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς και η δίκαιη και διαρκής ειρηνευτική διαδικασία στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία συνεχίζει τις διπλωματικές της προσπάθειες για να επιστήσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στην καταπίεση των Παλαιστινίων και ότι τονίζεται με κάθε ευκαιρία η ανάγκη τερματισμού της βαρβαρότητας και επείγουσας μόνιμης κατάπαυσης του πυρός.

Δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία συνεχίζει την ανθρωπιστική της βοήθεια προς την Παλαιστίνη για να ανακουφίσει σε κάποιο βαθμό τα δεινά, ότι μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί στην περιοχή περισσότεροι από 45 χιλιάδες τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας και ότι μια σειρά κυρώσεων έχουν εφαρμοστεί κατά του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στο εμπόριο.

Παράλληλα θα συνεχίσει να εξηγεί τις σφαγές στη Γάζα από κάθε άποψη και ότι καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για τη δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης, το οποίο είναι το κλειδί για την περιφερειακή ειρήνη, και να φέρει μόνιμη ειρήνη στην περιοχή.

Συνόψισε ότι είναι ζωτικής σημασίας για τους Παλαιστίνιους να ενεργούν ενωμένοι σε αυτή τη διαδικασία, ότι η ισχυρότερη απάντηση στο Ισραήλ και ο δρόμος προς τη νίκη είναι μέσω ενότητας και ακεραιότητας, και ότι η δίκαιη υπόθεση της Παλαιστίνης και τα γεγονότα πρέπει να ειπωθούν περισσότερο εναντίον του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος Ερντογάν αξιολογώντας τις εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν είπε ότι τα γεγονότα δεν πρέπει να κερδίσουν έδαφος για το Ισραήλ και ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες που θα επιστήσουν ξανά την προσοχή στη Γάζα, προκειμένου να αποτραπεί η διάλυση της ατμόσφαιρας στη Δύση που αμφισβητεί τις επιθέσεις του Ισραήλ.

Τέλος, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Χανίγιε για τα παιδιά και τα εγγόνια του που μαρτύρησαν στην ισραηλινή επίθεση.

